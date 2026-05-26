Регистрации сравнялись: украинский бизнес покупает полуприцепы под количество тягачей

полуприцеп Schmitz Cool & Fresh
На внутреннем рынке полуприцепов лидирует Schmitz Cargobull / Википедия

В апреле в Украине зарегистрировано 1413 полуприцепов, что почти один в один совпадает с количеством купленных седельных тягачей (1414). Такой паритет свидетельствует о том, что логистические компании полностью отказались от покупки техники "про запас" и формируют автопарки комплексно под конкретные контракты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Внутренние перепродажи

Внутренние перепродажи сформировали наибольшую долю в апреле – 891 заключенное соглашение. Этот сегмент прибавил 4,5% по отношению к марту и 13,1% по сравнению с апрелем прошлого года.

Предпочтения покупателей ориентированы на самосвалы, классические тентованные и бортовые полуприцепы. В рейтинге брендов лидирует Schmitz Cargobull с показателем в 208 штук. Второе место занимает Krone (104 шт.), Третью позицию удерживает Kögel (83 шт.). В первой пятерке также есть марки Schwarzmüller и Wielton.

Импорт подержанной техники

Свежий пригон полуприцепов с пробегом в апреле обеспечил 417 регистраций. Рост составил 5,8% по сравнению с мартом и 12,1% по отношению к апрелю прошлого года. В структуре кузовов, кроме тентованных штор и самосвалов, присутствуют фургоны-рефрижераторы. Среди брендов первое место занимает Schmitz Cargobull с результатом 197 единиц. Далее следуют Krone (47 шт.) и Kögel (24 шт.). Также зафиксированы точечные закупки цистерн Magyar и самосвалов Stas.

Первичный рынок

Новый сегмент полуприцепов разделился по географическому принципу и спецификации техники — импорт составил 81 штуку, что на 1,2% меньше по сравнению с мартом, но на 30,6% больше по отношению к апрелю прошлого года. Лидером выступает Schmitz Cargobull (28 шт.), за которым следуют Mega (12 шт.) и Wielton (10 шт.).

Новые полуприцепы украинского производства составили 24 штуки, что на 7,7% меньше по отношению к марту. Лидерами стали компании TAD и Змиев-Транс (по 8 шт. каждая), которые поставляют тяжелые платформы-тралы и контейнеровозы-сайдлифтеры. Следующую позицию занимает компания Everlast (5 шт.), специализирующаяся на цистернах.

Полная доминация Schmitz Cargobull в трех сегментах из четырех свидетельствует об унификации парка для удешевления сервиса. В то же время, успех украинских производителей доказывает конкурентность локальных инженерных решений в сфере тяжелых тралов, топливных цистерн и полуприцепов-саморазгрузчиков.

Напомним, в апреле украинский рынок седловых тягачей продемонстрировал стремительный рост, обеспечив 1414 регистраций. Главным двигателем стал импорт новой техники, выросший почти на две трети по сравнению с мартом из-за обновления парка крупными логистическими компаниями

Автор:
Татьяна Ковальчук