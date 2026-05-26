Реєстрації зрівнялись: український бізнес купує напівпричепи під кількість тягачів

У квітні в Україні зареєстровано 1413 напівпричепів, що майже один в один збігається з кількістю куплених сідлових тягачів (1414). Такий паритет свідчить про те, що логістичні компанії повністю відмовилися від купівлі техніки "про запас" і формують автопарки комплексно під конкретні контракти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Внутрішні перепродажі

Внутрішні перепродажі сформували найбільшу частку у квітні — 891 укладена угода. Цей сегмент додав 4,5% відносно березня та 13,1% порівняно з квітнем минулого року.

Уподобання покупців орієнтовані на самоскиди, класичні тентовані та бортові тентовані напівпричепи. У рейтингу брендів лідирує Schmitz Cargobull із показником 208 штук. Друге місце посідає Krone (104 шт.), третю позицію утримує Kögel (83 шт.). У першій п’ятірці також присутні марки Schwarzmüller та Wielton.

Імпорт вживаної техніки

Свіжий пригін напівпричепів із пробігом у квітні забезпечив 417 реєстрацій. Зростання склало 5,8% порівняно з березнем та 12,1% відносно квітня минулого року. У структурі кузовів, окрім тентованих штор та самоскидів, присутні фургони-рефрижератори. Серед брендів перше місце займає Schmitz Cargobull із результатом 197 одиниць. Далі йдуть Krone (47 шт.) та Kögel (24 шт.). Також зафіксовано точкові закупівлі цистерн Magyar та самоскидів Stas.

Первинний ринок

Новий сегмент напівпричепів розділився за географічним принципом та специфікацією техніки — імпорт склав 81 штуку, що на 1,2% менше порівняно з березнем, але на 30,6% більше відносно квітня минулого року. Лідером виступає Schmitz Cargobull (28 шт.), за яким ідуть Mega (12 шт.) та Wielton (10 шт.).

Нові напівпричепи українського виробництва склали 24 штуки, що на 7,7% менше відносно березня. Лідерами стали компанії TAD та Зміїв-Транс (по 8 шт. кожна), які постачають важкі платформи-трали та контейнеровози-сайдліфтери. Наступну позицію тримає компанія Everlast (5 шт.), що спеціалізується на цистернах.

Повна домінація Schmitz Cargobull у трьох сегментах з чотирьох свідчить про уніфікацію парку задля здешевлення сервісу. Водночас успіх українських виробників доводить конкурентність локальних інженерних рішень у сфері важких тралів, паливних цистерн та напівпричепів-саморозвантажувачів.

Нагадаємо, у квітні український ринок сідлових тягачів продемонстрував стрімке зростання, забезпечивши 1414 реєстрацій. Головним рушієм став імпорт нової техніки, який зріс майже на дві третини порівняно з березнем через оновлення парку великими логістичними компаніями