Імпорт нових напівпричепів зріс майже вдвічі за рік: що купують логістичні компанії

напівпричепи
Ринок напівпричепів у березні / Depositphotos

У березні ринок напівпричепів продемонстрував стриманість: зафіксовано 1 299 реєстрацій. Через дизель по 90 грн/л перевізники переходять на нову імпортну спецтехніку, ігноруючи вживані одиниці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок 

Більша частина угод припадає на внутрішній ринок, де було оформлено 824 операції. Хоча порівняно з лютим активність зросла на 5,5%, у річному вимірі спостерігається просідання на 11,2%.

Найбільшим попитом користуються самоскиди, необхідні для аграріїв та будівництва, а також рефрижератори та контейнеровози. Основними гравцями тут залишаються Schmitz Cargobull, Krone та Kögel, які разом охоплюють майже половину вторинного ринку.

Імпорт вживаної техніки

Сегмент імпорту вживаних напівпричепів демонструє негативну тенденцію. Кількість ввезених одиниць склала 372 штуки, що на 13,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Абсолютним лідером серед вживаних брендів залишається Schmitz Cargobull, який значно випереджає конкурентів за кількістю реєстрацій.

Сегмент нової техніки

Ситуація з новими напівпричепами виглядає неоднозначно через різні вектори розвитку імпорту та внутрішнього виробництва. Імпорт нових одиниць зріс на 40% у річному порівнянні, що пояснюється активністю великих операторів, які потребують якісних рефрижераторів для харчової логістики.

Водночас вітчизняне виробництво скоротилося на 21,2%. Українські заводи зараз зосереджені на випуску цистерн для пального та платформ.

Зокрема, компанія Everlast утримує лідерство завдяки високому попиту на паливоцистерни з боку мереж АЗС та агрохолдингів, які прагнуть налагодити власну автономну логістику пального.

Нагадаємо, у 2025 році сегмент напівпричепів склав 15 486 одиниць — на 38,9% менше, ніж у 2024-му. Найбільше просів імпорт вживаної техніки: ринок наситився європейським "секонд-хендом".

Автор:
Тетяна Бесараб