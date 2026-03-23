Ринок напівпричепів в Україні: імпорт вживаної техніки в лютому зріс на чверть

Українське виробництво напівпричепів зросло на 57% у лютому / Depositphotos

Український ринок напівпричепів у лютому 2026 року показав неоднозначну, але позитивну динаміку. Загальна кількість реєстраційних дій склала 1252 одиниці, що свідчить про поступове пожвавлення попиту після зимового періоду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень 

Хоча внутрішні перепродажі впали на 22,6% порівняно з минулим роком, інші сегменти продемонстрували впевнене зростання.

Імпорт вживаної техніки збільшився на 26,6% відносно січня, а реєстрації нових іноземних напівпричепів підскочили на 46,7%.

Найбільш показовим став сектор вітчизняного виробництва, який зріс на 57,1% порівняно з лютим минулого року.

Пріоритети внутрішнього ринку 

Вторинний ринок залишається основним каналом збуту із показником 758 угод за місяць. Попит тут чітко орієнтований на підготовку до аграрного та будівельного сезонів, через що найпопулярнішим типом техніки стали самоскиди.

Значну частку також утримують тентовані та бортові моделі для загальної логістики. У рейтингу брендів лідирує німецька техніка, чия частка суттєво випереджає конкурентів.

Також стабільні позиції зберігають турецькі та польські виробники спецтехніки, зокрема в сегментах цистерн.

Імпорт вживаної техніки

Сегмент вживаної техніки з-за кордону майже повністю зосереджений на міжнародних перевезеннях.

Основними типами причепів тут є тентовані моделі, рефрижератори та контейнеровози, що вказує на підготовку логістів до активізації експорту. Німецькі виробники займають майже половину цього сегмента.

Окремо зафіксовано зростання попиту на вузькоспеціалізоване обладнання, зокрема напівпричепи-автовози, що відображає професіоналізацію українських логістичних компаній.

Ринок нових напівпричепів

Лютий став місяцем активної конкуренції між європейськими преміум-брендами та українськими заводами. Бізнес почав активніше інвестувати в активи з великим ресурсом експлуатації, обираючи нові платформи та ізотермічні фургони.

Українські підприємства успішно конкурують у нішах низькорамних тралів, цистерн та самоскидів. 

Нагадаємо, у 2025 році сегмент напівпричепів склав 15 486 одиниць — на 38,9% менше, ніж у 2024-му. Найбільше просів імпорт вживаної техніки: ринок наситився європейським "секонд-хендом".

Автор:
Тетяна Бесараб