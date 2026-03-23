Рынок полуприцепов в Украине: импорт подержанной техники в феврале вырос на четверть

Украинское производство полуприцепов выросло на 57% в феврале / Depositphotos

Украинский рынок полуприцепов в феврале 2026 показал неоднозначную, но положительную динамику. Общее количество регистрационных действий составило 1252 единицы, что свидетельствует о постепенном оживлении спроса после зимнего периода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований

Хотя внутренние перепродажи упали на 22,6% по сравнению с прошлым годом, другие сегменты продемонстрировали уверенный рост.

Импорт подержанной техники увеличился на 26,6% по отношению к январю, а регистрации новых иностранных полуприцепов подскочили на 46,7%.

Наиболее показательным стал сектор отечественного производства, выросший на 57,1% по сравнению с февралем прошлого года.

Фото 2 — Рынок полуприцепов в Украине: импорт подержанной техники в феврале вырос на четверть

Приоритеты внутреннего рынка

Вторичный рынок остается основным каналом сбыта с показателем 758 сделок в месяц. Спрос здесь четко ориентирован на подготовку к аграрному и строительному сезонам, из-за чего самым популярным типом техники стали самосвалы.

Значительную часть также содержат тентованные и бортовые модели для общей логистики. В рейтинге брендов лидирует немецкая техника, доля которой существенно опережает конкурентов.

Также стабильные позиции сохраняют турецкие и польские производители спецтехники, в частности, в сегментах цистерн.

Фото 3 — Рынок полуприцепов в Украине: импорт подержанной техники в феврале вырос на четверть

Импорт подержанной техники

Сегмент подержанной техники из-за границы почти полностью сосредоточен на международных перевозках.

Основными типами прицепов здесь тентованные модели, рефрижераторы и контейнеровозы, что указывает на подготовку логистов к активизации экспорта. Немецкие производители занимают почти половину этого сегмента.

Отдельно зафиксирован рост спроса на узкоспециализированное оборудование, в частности, полуприцепы-автовозы, что отражает профессионализацию украинских логистических компаний.

Фото 4 — Рынок полуприцепов в Украине: импорт подержанной техники в феврале вырос на четверть

Рынок новых полуприцепов

Февраль стал месяцем активной конкуренции между европейскими премиум-брендами и украинскими заводами. Бизнес начал активнее инвестировать в активы с большим ресурсом эксплуатации, выбирая новые платформы и изотермические фургоны.

Украинские предприятия успешно конкурируют в нишах низкорамных тралов, цистерн и самосвалов.

Фото 5 — Рынок полуприцепов в Украине: импорт подержанной техники в феврале вырос на четверть

Напомним, в 2025 году сегмент полуприцепов составил 15 486 единиц - на 38,9% меньше, чем в 2024-м. Больше всего просел импорт подержанной техники: рынок насытился европейским "секонд-хендом".

Автор:
Татьяна Бессараб