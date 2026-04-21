Импорт новых полуприцепов вырос почти вдвое за год: что покупают логистические компании

Рынок полуприцепов в марте / Depositphotos

В марте рынок полуприцепов продемонстрировал сдержанность: зафиксировано 1299 регистраций. Через дизель по 90 грн/л перевозчики переходят на новую импортную спецтехнику, игнорируя подержанные единицы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Внутренний рынок

Большая часть сделок приходится на внутренний рынок, где было оформлено 824 сделки. Хотя по сравнению с февралем активность выросла на 5,5%, в годовом исчислении наблюдается проседание на 11,2%.

Наибольшим спросом пользуются самосвалы, необходимые для аграриев и строительства, а также рефрижераторы и контейнеровозы. Основными игроками здесь остаются Schmitz Cargobull, Krone и Kögel, вместе охватывающие почти половину вторичного рынка.

Импорт подержанной техники

Сегмент импорта б/у полуприцепов демонстрирует негативную тенденцию. Количество ввозимых единиц составило 372 штуки, что на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Абсолютным лидером среди б/у брендов остается Schmitz Cargobull, который значительно опережает конкурентов по количеству регистраций.

Сегмент новой техники

Ситуация с новыми полуприцепами выглядит неоднозначно из-за разных векторов развития импорта и внутреннего производства. Импорт новых единиц вырос на 40% в годовом сравнении, что объясняется активностью крупных операторов, нуждающихся в качественных рефрижераторах для пищевой логистики.

В то же время, отечественное производство сократилось на 21,2%. Украинские заводы сейчас сосредоточены на выпуске цистерн для горючего и платформ.

В частности, компания Everlast удерживает лидерство благодаря высокому спросу на топливоцистерны со стороны сетей АЗС и агрохолдингов, стремящихся наладить собственную автономную логистику горючего.

Напомним, в 2025 году сегмент полуприцепов составил 15 486 единиц - на 38,9% меньше, чем в 2024-м. Больше всего просел импорт подержанной техники: рынок насытился европейским "секонд-хендом".

Автор:
Татьяна Бессараб