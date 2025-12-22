Запланована подія 2

20 лет Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Новости
Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025

17 декабря Киев стал центром силы идей и смелых решений – здесь состоялся She Congress под эгидой WoMo. Событие объединило ведущих представителей бизнеса, социальных инициатив, креативных индустрий и образования вокруг практических кейсов, сильных личных историй и стратегий роста. She Congress превратился в пространство, где рождаются новые смыслы, партнерства и импульсы для развития во времена перемен.

Утром гостей встретил велкам-кофе от Foundation Coffee Roasters. Ведущей конгресса в этом году стала Юлия Зорий (ICTV2). В приветственном слове Татьяна Смирнова (ekonomika+) отметила важность внутренней поддержки и благодарности себе.

Лидерство в действии и как руководительницы изменяют правила игры

Открыла мероприятие панель She in Business при модерации Евгении Близнюк (Gradus). Участницы дискуссии Юлия Завалишина (Киевстар), Татьяна Абрамова (Rito Group), Марина Авдеева ("Арсенал Страхование"), Екатерина Загорий ("Дарница"), Полина Лысенко (НАБУ) поделились историями, закаливающими современных руководительниц, и обсудили принципы прозрачности, стратегического мышления и смелости действовать. О том, какую роль играют технологии и человечность в формировании новой финансовой реальности, рассказала Светлана Тюгаева (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) в выступлении "Финансы будущего".

"Мы прошли путь от маленького регионального банка до одного из основных игроков. А для этого нужно постоянно меняться", – сказала она.

Елена Лада (BROCARD) в выступлении "Светлые проекты в темное время" показала, как дизайн пространства и атмосфера влияют на поведение клиентов и создают новые коммерческие смыслы.

О поддержке женского лидерства и роли союзников в бизнесе говорили во время панели He for She, которую модерировал Юрий Кляцкин ( Школа импровизации Кляцкина). К разговору присоединились Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine), Сергей Наумов (Ощадбанк) и Владислав Антипов (ЦЕРН). Участники поделились управленческими кейсами и подчеркнули, как многообразие в командах влияет на качество решений, корпоративную культуру и эффективность бизнеса.

Эмоционально и проникновенно Наталья Франчук (СТБ) рассказала о создании резонирующего с потребностями женщин контента и подходах к формированию продуктов, форматов в соответствии с ожиданиями современной аудитории.

Фото 2 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 3 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 4 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 5 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 6 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 7 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 8 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 9 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 10 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 11 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 12 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 13 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 14 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 15 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 16 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 17 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 18 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 19 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 20 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 21 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 22 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 23 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 24 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 25 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 26 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 27 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 28 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 29 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 30 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 31 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 32 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 33 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 34 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 35 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 36 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 37 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 38 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 39 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 40 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 41 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025
Фото 42 — Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025

Добрые дела и креативные решения, меняющие мир вокруг

Панель She in Social при модерации Натальи Дмитренко (ОПУ) показала, как социальные проекты меняют общины. Татьяна Кухоцкая ("Сердце Азовстали"), Тата Кеплер ("Птахи" от БФ "Відчуй"), Ксения Возницына ("Лесная поляна"), Оксана Лебедева (Gen.Ukrainian), Валерия Татарчук ("ТВОЯ ОПОРА") осветили истории инициатив, объединяющих благотворительность по зову сердца и стратегический подход.

А She in Creative Industries при модерации Иванны Слабошпицкой ("КИЇВ24") собрала лидеров медиа и дизайна. Влад Иваненко (Playboy), Антонина Хижняк (заслуженная артистка Украины), Ирина Метнева (Vandog Agency), Светлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (ОМКФ) поделились опытом развития проектов и выхода украинских брендов на международный рынок. А Татьяна Коровина ("Молокия") рассказала, как креативные решения вдохновляют женщин на смелые идеи и новые проекты. " Худшее, что может сделать для себя женщина в креативной индустрии, бизнесе, быту, в общем в своей жизни, это перестать пробовать новое", – оттметила Татьяна.

Образование и коммуникации как базис грядущих перемен

В интервью "Образовательный трек 360°: растущая вместе с ребенком стратегия" Татьяна Смирнова (ekonomika+) и Елена Сагитова (КМДШ Гранд) обсудили интеграцию стратегии развития школы с потребностями детей.

Панель She in Education при модерации Татьяны Шерман (Academy DTEK) осветила ключевые компетенции будущего и академическое лидерство. Анна Мищенко (КШДУ им. С. Нижнего), Юлия Юдина ("Колайдер"), Лилия Гриневич (ХНУ им. Каразина, Минобразования и науки Украины), Валентина Сахно (Graduate Business School) обсуждали создание современных образовательных программ.

Панель She in Communications при модерации Елены Мошенец (ВРУ) сосредоточилась на стратегических коммуникациях и укреплении брендов. Участницы: Елена Деревянко (PR-Service Agency), Оксана Стехина (dentsu Ukraine), Ксения Тюрикова (WTECH), Ирина Милютина (SCM).

Панель She in Health при модерации Ольги Зимы (ekonomika+) обсуждала здоровье как ресурс для лидерства. Валерия Заружко (CNM London), Максим Рабинович (Healthy Mind), Илья Бачурин (психолог, mental health консультант) рассказали о физическом и ментальном здоровье, роли спорта и использовании ИИ в wellness.

Управление хаосом в меняющемся мире

Панель She and Red Flags при модерации Татьяны Гончар (DCT Consulting) обсудила управленческие риски. Марина Мкртычева (Magnet Legal Law Firm), Елена Шуляк (председатель комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) , Елена Ведмидь (Postmen), Екатерина Кузьмина (AB InBev Efes Ukraine) анализировали "красные флаги"  в корпоративной культуре, а Ирина Заславец (UNBROKEN) представила проект "(Не) до красоты" для поддержки женщин после травматического опыта.

Панель She in Military при модерации Ксении Драганюк ("Землячки", WISPR) раскрыла роль женщин в ВСУ. Лидия Мудраченко ("Пілюля"), Надежда Самойлова ("Тора"), Дарья Борисенко ("Гілка") говорили о ментальном здоровье и общественном восприятии женщин-военных. Лидия Мудраченко поделилась: "Все-таки остался тот стереотип, что женщина не пойдет в окоп. Есть у меня много посестер, которые говорят, что мы хотим, но нас не пускают".

Завершила день панель She in Chaos с Юрием Кляцким ( Школа импровизации Кляцкина), который показал, как хаос и быстрые изменения можно превращать в силу и адаптивность.

She Congress 2025 продемонстрировал, что лидерство – это образ мышления, действия и взаимодействия, объединяющий бизнес, образование, социальные проекты и креативность ради совместного развития и перемен к лучшему.

Организатор благодарен партнерам:

Генеральный партнер – UKRSIBBANK BNP Paribas Group
 Главные партнеры – Молокия, L'Oréal Украина, BROCARD
 Генеральный информационный партнер – Starlight Media
 Гостеприимный партнер – Академия ДТЭК
 Бьюти-партнер – Shiseido
 Кофейный партнер – Foundation Coffee Roasters
 Сладкий партнер – БКК
 Водный партнер – Моршинская
 Алкогольный партнер – AZNAURI
 Партнер мероприятия – AB InBev Efes Украина
 Безопасный партнер – SHERIFF

Медиапартнеры: Mediafusion, ADV.expert, рекламный холдинг "Мегаполіс+", "Реклен Медіа", Infovision, Live Marketing, ВС Медіа, "Ми Україна", "Ми Україна+", ICTV2, "1+1 медіа", "КИЇВ24", медийный холдинг "Апостроф", UNN, Liga Zakon, HiTech Expert, Kyiv1, Logist.fm, "Комерсант Український", "Ділова столиця", Kosht.media, Burda media Ukraine, Главком, trueua, журнал ProfBuild,Marketer.ua, Founder, Economist, budynok.com.ua, 44.ua, "Економічні новини", "Експерт", "Перший бізнесовий", "Дівоче медіа", "Blur", HR Liga, Mind.ua, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз предпринимателей и работодателей Польши.