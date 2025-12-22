Решительная. Подлинная. Неравнодушная – ключевые истории и инсайты SHE Congress 2025

17 декабря Киев стал центром силы идей и смелых решений – здесь состоялся She Congress под эгидой WoMo. Событие объединило ведущих представителей бизнеса, социальных инициатив, креативных индустрий и образования вокруг практических кейсов, сильных личных историй и стратегий роста. She Congress превратился в пространство, где рождаются новые смыслы, партнерства и импульсы для развития во времена перемен.

Утром гостей встретил велкам-кофе от Foundation Coffee Roasters. Ведущей конгресса в этом году стала Юлия Зорий (ICTV2). В приветственном слове Татьяна Смирнова (ekonomika+) отметила важность внутренней поддержки и благодарности себе.

Лидерство в действии и как руководительницы изменяют правила игры

Открыла мероприятие панель She in Business при модерации Евгении Близнюк (Gradus). Участницы дискуссии Юлия Завалишина (Киевстар), Татьяна Абрамова (Rito Group), Марина Авдеева ("Арсенал Страхование"), Екатерина Загорий ("Дарница"), Полина Лысенко (НАБУ) поделились историями, закаливающими современных руководительниц, и обсудили принципы прозрачности, стратегического мышления и смелости действовать. О том, какую роль играют технологии и человечность в формировании новой финансовой реальности, рассказала Светлана Тюгаева (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) в выступлении "Финансы будущего".

"Мы прошли путь от маленького регионального банка до одного из основных игроков. А для этого нужно постоянно меняться", – сказала она.

Елена Лада (BROCARD) в выступлении "Светлые проекты в темное время" показала, как дизайн пространства и атмосфера влияют на поведение клиентов и создают новые коммерческие смыслы.

О поддержке женского лидерства и роли союзников в бизнесе говорили во время панели He for She, которую модерировал Юрий Кляцкин ( Школа импровизации Кляцкина). К разговору присоединились Сергей Мартынчук (Cisco Ukraine), Сергей Наумов (Ощадбанк) и Владислав Антипов (ЦЕРН). Участники поделились управленческими кейсами и подчеркнули, как многообразие в командах влияет на качество решений, корпоративную культуру и эффективность бизнеса.

Эмоционально и проникновенно Наталья Франчук (СТБ) рассказала о создании резонирующего с потребностями женщин контента и подходах к формированию продуктов, форматов в соответствии с ожиданиями современной аудитории.

Добрые дела и креативные решения, меняющие мир вокруг

Панель She in Social при модерации Натальи Дмитренко (ОПУ) показала, как социальные проекты меняют общины. Татьяна Кухоцкая ("Сердце Азовстали"), Тата Кеплер ("Птахи" от БФ "Відчуй"), Ксения Возницына ("Лесная поляна"), Оксана Лебедева (Gen.Ukrainian), Валерия Татарчук ("ТВОЯ ОПОРА") осветили истории инициатив, объединяющих благотворительность по зову сердца и стратегический подход.

А She in Creative Industries при модерации Иванны Слабошпицкой ("КИЇВ24") собрала лидеров медиа и дизайна. Влад Иваненко (Playboy), Антонина Хижняк (заслуженная артистка Украины), Ирина Метнева (Vandog Agency), Светлана Терещенко (BORISTENE), Анна Мачух (ОМКФ) поделились опытом развития проектов и выхода украинских брендов на международный рынок. А Татьяна Коровина ("Молокия") рассказала, как креативные решения вдохновляют женщин на смелые идеи и новые проекты. " Худшее, что может сделать для себя женщина в креативной индустрии, бизнесе, быту, в общем в своей жизни, это перестать пробовать новое", – оттметила Татьяна.

Образование и коммуникации как базис грядущих перемен

В интервью "Образовательный трек 360°: растущая вместе с ребенком стратегия" Татьяна Смирнова (ekonomika+) и Елена Сагитова (КМДШ Гранд) обсудили интеграцию стратегии развития школы с потребностями детей.

Панель She in Education при модерации Татьяны Шерман (Academy DTEK) осветила ключевые компетенции будущего и академическое лидерство. Анна Мищенко (КШДУ им. С. Нижнего), Юлия Юдина ("Колайдер"), Лилия Гриневич (ХНУ им. Каразина, Минобразования и науки Украины), Валентина Сахно (Graduate Business School) обсуждали создание современных образовательных программ.

Панель She in Communications при модерации Елены Мошенец (ВРУ) сосредоточилась на стратегических коммуникациях и укреплении брендов. Участницы: Елена Деревянко (PR-Service Agency), Оксана Стехина (dentsu Ukraine), Ксения Тюрикова (WTECH), Ирина Милютина (SCM).

Панель She in Health при модерации Ольги Зимы (ekonomika+) обсуждала здоровье как ресурс для лидерства. Валерия Заружко (CNM London), Максим Рабинович (Healthy Mind), Илья Бачурин (психолог, mental health консультант) рассказали о физическом и ментальном здоровье, роли спорта и использовании ИИ в wellness.

Управление хаосом в меняющемся мире

Панель She and Red Flags при модерации Татьяны Гончар (DCT Consulting) обсудила управленческие риски. Марина Мкртычева (Magnet Legal Law Firm), Елена Шуляк (председатель комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) , Елена Ведмидь (Postmen), Екатерина Кузьмина (AB InBev Efes Ukraine) анализировали "красные флаги" в корпоративной культуре, а Ирина Заславец (UNBROKEN) представила проект "(Не) до красоты" для поддержки женщин после травматического опыта.

Панель She in Military при модерации Ксении Драганюк ("Землячки", WISPR) раскрыла роль женщин в ВСУ. Лидия Мудраченко ("Пілюля"), Надежда Самойлова ("Тора"), Дарья Борисенко ("Гілка") говорили о ментальном здоровье и общественном восприятии женщин-военных. Лидия Мудраченко поделилась: "Все-таки остался тот стереотип, что женщина не пойдет в окоп. Есть у меня много посестер, которые говорят, что мы хотим, но нас не пускают".

Завершила день панель She in Chaos с Юрием Кляцким ( Школа импровизации Кляцкина), который показал, как хаос и быстрые изменения можно превращать в силу и адаптивность.

She Congress 2025 продемонстрировал, что лидерство – это образ мышления, действия и взаимодействия, объединяющий бизнес, образование, социальные проекты и креативность ради совместного развития и перемен к лучшему.

