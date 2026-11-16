Российский дрон атаковал автозаправочный комплекс "Укрнафты" на Днепропетровщине

Российский FPV-дрон попал в АЗК "Укрнафты" в Днепропетровской области. Удар повредил здание и оборудование заправки, но обошлось без пострадавших.

Как пишет Dilo , об этом сообщил а пресс-служба компании.

В результате попадания беспилотника серьезно повреждены капитальные сооружения комплекса. В частности, разрушения получили кассовая зона и технологическое оборудование заправочной станции.

"Россияне целенаправленно избивают по гражданской инфраструктуре, которой ежедневно пользуются тысячи людей, а также экстренные службы - скорая помощь, спасатели", - отметил и.о. о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Удары по объектам "Нефтегаза"

Российские войска целенаправленно уничтожают инфраструктуру энергетической группы "Нафтогаз". Атаки происходят почти каждый день. Так днем 14 ноября армия РФ атаковала дронами один из объектов компании в Полтавской области. В результате удара возник масштабный пожар.

11 ноября россияне ударили реактивными дронами по объекту "Нефтегаза" на Днепропетровщине. Тогда также возник масштабный пожар и повреждено технологическое оборудование, жертв и раненых среди персонала удалось избежать благодаря своевременному переходу в безопасные места.

Ночью 7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект группы "Нафтогаз" в центральной части Украины. В результате ударов повреждено оборудование, на объекте произошел взрыв и возник масштабный пожар.