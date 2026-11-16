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Російський дрон атакував автозаправний комплекс "Укрнафти" на Дніпропетровщині

наслідки атаки на АЗС "Укрнафти"
Наслідки атаки на АЗС "Укрнафти" / Укрнафта

Російський FPV-дрон влучив в АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині. Удар пошкодив будівлі та обладнання заправки, але обійшлося без постраждалих.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок влучання безпілотника серйозно пошкоджено капітальні споруди комплексу. Зокрема, руйнувань зазнали касова зона та технологічне обладнання заправної станції.

"Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, якою щодня користуються тисячі людей, а також екстрені служби - швидка допомога, рятувальники", — зазначив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Удари по об’єктах "Нафтогазу" 

Російські війська цілеспрямовано знищують інфраструктуру  енергетичної Групи "Нафтогаз". Атаки відбуваються мало не щодня. Так, удень 14 листопада армія РФ атакувала дронами один з об’єктів компанії у Полтавській області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.

11 листопада росіяни вдарили реактивними дронами по об’єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Тоді також виникла масштабна пожежа та було пошкоджено технологічне обладнання, жертв і поранених серед персоналу вдалося уникнути завдяки своєчасному переходу в безпечні місця.

Уночі на 7 листопада російські війська тричі атакували нафтогазовий об’єкт групи “Нафтогаз” у центральній частині України. Внаслідок ударів пошкоджено обладнання, на об’єкті стався вибух і виникла масштабна пожежа.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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