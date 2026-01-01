Россия атаковала энергообъекты в нескольких регионах Украины: где нет света

Ночью 1 января враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, а также новые обесточения на Черниговщине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Также сегодня во всех регионах Украины применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах облэнерго.

Заметим, к концу декабря зафиксировано более 2000 ударов армии РФ по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. Каждый месяц из-за действий врага система теряет в среднем 60 трансформаторов.