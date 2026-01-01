Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,35

--0,03

EUR

49,79

--0,06

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия атаковала энергообъекты в нескольких регионах Украины: где нет света

электроэнергия
В Украине 1 января будут действовать графики ограничения света / Freepik

Ночью 1 января враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины. На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, а также новые обесточения на Черниговщине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Также сегодня во всех регионах Украины применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для потребителей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах облэнерго.

Заметим, к концу декабря зафиксировано более 2000 ударов армии РФ по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам. Каждый месяц из-за действий врага система теряет в среднем 60 трансформаторов.

Автор:
Светлана Манько