Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,35

--0,03

EUR

49,79

--0,06

Готівковий курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Росія атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах України: де немає світла

електроенергія
В Україні 1 січня діятимуть графіки обмеження світла / Freepik

Вночі 1 січня ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України. На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.

Також сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах обленерго.

Зауважимо, на кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів армії РФ по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. Кожного місяця через дії ворога система втрачає в середньому 60 трансформаторів.

Автор:
Світлана Манько