Росія атакувала енергооб’єкти у кількох регіонах України: де немає світла

Вночі 1 січня ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти у кількох регіонах України. На ранок знеструмлена значна кількість споживачів у Волинській та Одеській областях, також є нові знеструмлення на Чернігівщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють, щоб якнайшвидшим відновити електропостачання.

Також сьогодні у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для споживачів.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах обленерго.

Зауважимо, на кінець грудня зафіксовано понад 2000 ударів армії РФ по енергомережах і близько 440 ударів по енергообʼєктах. Кожного місяця через дії ворога система втрачає в середньому 60 трансформаторів.