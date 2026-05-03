Россия атаковала объекты портовой инфраструктуры: есть погибший

В ночь на 3 мая российская армия снова атаковала объекты портовой и припортовой инфраструктуры Одесской области. В результате атаки погиб водитель грузовика.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что в результате атаки погиб водитель грузовика, находившийся вблизи места удара вне порта. Также есть раненые – им оказывается вся необходимая помощь.

В результате удара зафиксированы повреждения производственных и административных объектов.

К ликвидации пожара оперативно привлечены подразделения ГСЧС и профильные службы. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, в ночь на 1 мая российские беспилотники атаковали портовую инфраструктуру Украины в районе Дуная и Одессы. В результате ударов зафиксированы повреждения и пожары.