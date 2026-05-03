Росія атакувала об’єкти портової інфраструктури: є загиблий

У ніч на 3 травня російська армія знову атакувала об’єкти портової та припортової інфраструктури Одеської області. Внаслідок атаки загинув водій вантажівки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Зазначається, що внаслідок атаки загинув водій вантажівки, який перебував поблизу місця удару поза межами порту. Також є поранені - їм надається вся необхідна допомога.

Внаслідок удару зафіксовані пошкодження виробничих та адміністративних об’єктів.

До ліквідації пожежі оперативно залучено підрозділи ДСНС та профільні служби. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські безпілотники атакували портову інфраструктуру України в районі Дунаю та Одеси. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження та пожежі.