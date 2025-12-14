- Категория
Россия атаковала турецкое гражданское судно в Черном море с украинским подсолнечным маслом (ВИДЕО)
В субботу, 13 декабря, российская армия нанесла удар беспилотником по турецкому судну VIVA, перевозившему подсолнечное масло из Украины в Египет.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
Россияне атаковали турецкое судно
Отмечается, что удар по судну был нанесен в открытом море, в исключительной морской экономической зоне Украины, вне зоны действия украинского ПВО.
Экипаж, насчитывающий 11 человек, не пострадал. В ВМС ВСУ отметили, что находятся на связи с капитаном, а морская поисково-спасательная служба готова оказать помощь. Сейчас судно следует в порт назначения.
"РФ грубо и цинично нарушает нормы международного морского права. Подобные действия прямо противоречат основополагающим принципам свободы судоходства и являются вопиющим нарушением Руководства Сан-Ремо", - отмечается в сообщении.
Напомним, накануне, 12 декабря, российские кафиры нанесли удар по Одесской области и повредили турецкое гражданское судно в порту "Черноморск".