Россия нанесла ракетный удар по Одесщине, повреждено гражданское судно

ГСЧС
Гражданское судно пострадало во время атаки на Одесщину

Сегодня, 12 декабря, российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине, повредив гражданское судно в порту Черноморск.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине", - отметил он.

Как сообщает "Суспільне", во время воздушной тревоги в Одессе загорелось судно. Продолжалась она с 15:21 до 16:22, и в течение этого времени жители города слышали не менее четырех взрывов.

По предварительным данным, один человек получил травмы, информация о возможной утечке или загрязнении воздуха химическими веществами не зафиксирована. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юга, а позже о двух скоростных целях на Черноморск.

Источники "Думской" сообщают, что после обстрелов в Одессе загорелся турецкий контейнеровоз с грузом.

Напомним, сегодня Путин встречался с Эрдоганом.

Обновлено 18.35: Министерство развития общин и территорий сообщило, что Россия нанесла ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесщины. Армия РФ применила шахеды и баллистические ракеты по территории двух портов.

  • В Одесском порту ранение получил работник частной компании, ему оказывается медицинская помощь. Также поврежден контейнерный перегрузчик.
  • В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, пострадавших пока нет. На борту одного из судов возник пожар, который локализуют аварийные службы, производится осмотр повреждений.

Напомним, в ночь на 12 декабря российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Одесского региона. Удар нанесен по подстанции в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция в области, получившая серьезные повреждения в результате российских атак. Также в результате обстрела пострадал объект другой энергетической компании.

Автор:
Ольга Опенько