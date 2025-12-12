Россия нанесла ракетный удар по Одесщине, повреждено гражданское судно

Сегодня, 12 декабря, российская армия нанесла ракетный удар по Одесщине, повредив гражданское судно в порту Черноморск.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине", - отметил он.

Как сообщает "Суспільне", во время воздушной тревоги в Одессе загорелось судно. Продолжалась она с 15:21 до 16:22, и в течение этого времени жители города слышали не менее четырех взрывов.

По предварительным данным, один человек получил травмы, информация о возможной утечке или загрязнении воздуха химическими веществами не зафиксирована. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юга, а позже о двух скоростных целях на Черноморск.

Источники "Думской" сообщают, что после обстрелов в Одессе загорелся турецкий контейнеровоз с грузом.

Напомним, сегодня Путин встречался с Эрдоганом.

Обновлено 18.35: Министерство развития общин и территорий сообщило, что Россия нанесла ракетный удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесщины. Армия РФ применила шахеды и баллистические ракеты по территории двух портов.

В Одесском порту ранение получил работник частной компании, ему оказывается медицинская помощь. Также поврежден контейнерный перегрузчик.

В Черноморском порту поврежден паром под флагом Турции, пострадавших пока нет. На борту одного из судов возник пожар, который локализуют аварийные службы, производится осмотр повреждений.

Напомним, в ночь на 12 декабря российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Одесского региона. Удар нанесен по подстанции в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция в области, получившая серьезные повреждения в результате российских атак. Также в результате обстрела пострадал объект другой энергетической компании.