Росія завдала ракетного удару по Одещині, пошкоджено цивільне судно

Сьогодні, 12 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні", - заявив президент.

Як повідомляє "Суспільне", під час повітряної тривоги в Одесі загорілося судно. Тривала вона з 15:21 до 16:22, і протягом цього часу жителі міста чули щонайменше чотири вибухи.

За попередніми даними, одна людина отримала травми, інформації про можливий витік чи забруднення повітря хімічними речовинами не зафіксовано. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння з півдня, а пізніше — про дві швидкісні цілі на Чорноморськ.

Джерела "Думської" повідомляють, що після обстрілів в Одесі загорівся турецький контейнеровоз з вантажем.

Нагадаємо, що сьогодні Путін зустрічався з Ердоганом.

Оновлено 18.35: Міністерство розвитку громад та територій повідомило, що Росія завдала ракетного удару по цивільній портовій інфраструктурі Одещини. Армія РФ застосувала шахеди та балістичні ракети по території двох портів.

В Одеському порту поранення отримав працівник приватної компанії, йому надається медична допомога. Також пошкоджено контейнерний перевантажувач.

У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, постраждалих наразі немає. На борту одного зі суден виникла пожежа, яку локалізують аварійні служби, проводиться огляд пошкоджень.

Нагадаємо, в ніч на 12 грудня російські війська здійснили чергову атаку на енергетичну інфраструктуру Одеського регіону. Удар завдано по підстанції на Одещині. Це вже двадцята підстанція в області, яка отримала серйозні пошкодження внаслідок російських атак. Також внаслідок обстрілу постраждав об’єкт іншої енергетичної компанії.