Росія атакувала турецьке цивільне судно в Чорному морі, яке перевозило олію з України до Єгипту (ВІДЕО)

У суботу, 13 грудня, російська армія завдала удару безпілотником по турецькому судну VIVA, що перевозило соняшникову олію з України до Єгипту.

Як пише Delo.ua, про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Росіяни атакували турецьке судно

Зазначається, що удар по судну було завдано у відкритому морі, у виключній морській економічній зоні України, поза зоною дії української ППО.

Екіпаж, який налічує 11 людей, не постраждав. У ВМС ЗСУ зазначили, що перебувають на звʼязку з капітаном, а морська пошуково-рятувальна служба готова надати допомогу. Зараз судно прямує у порт призначення.

"РФ грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 12 грудня, російські окупанти завдали удару по Одеській області та пошкодили турецьке цивільне судно в порту “Чорноморськ”.