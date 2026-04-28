Россия наращивает морские поставки нефти, несмотря на атаки на энергетическую инфраструктуру

Россия увеличила свои морские поставки нефти до самого высокого уровня за месяц благодаря ослаблению атак украинских беспилотников на ключевые экспортные терминалы страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным отслеживания танкеров, за период до 26 апреля средненедельные потоки сырой нефти из российских портов выросли до 3,52 миллиона баррелей в день.

Этот показатель на 350 тысяч баррелей больше, чем неделей ранее, что свидетельствует о быстром восстановлении грузовой активности после вынужденного простоя.

Как отмечается, нынешняя стратегия ударов по российской энергетической инфраструктуре сместилась с экспортных центров прямо на нефтеперерабатывающие заводы.

Только в апреле НПЗ в Туапсе на Черном море был атакован трижды, а на прошлой неделе под ударом оказался завод в Ярославле. Такое изменение приоритетов привело к снижению темпов внутренней переработки нефти, что парадоксальным образом высвободило дополнительные объемы сырья для продажи на внешние рынки.

Предыдущие же миссии дронов на Балтике и Новороссийске имели другой эффект, поскольку они были направлены на терминалы отгрузки и непосредственно блокировали экспорт.

В то же время, рост российского экспорта происходит на фоне острой мировой потребности в альтернативных источниках энергии.

Глобальный рынок чувствует потерю основной части поставок из Персидского залива, где через Ормузский пролив обычно проходило около 15 миллионов баррелей в день.

Поскольку этот путь остается фактически закрытым для большинства судов уже около двух месяцев, российское сырье частично компенсирует образовавшийся дефицит. За последнюю неделю суточные поставки из РФ выросли до 3,79 миллиона баррелей, что является новым рекордом с конца марта.

Напомним, Индия и Китай конкурируют за поставку российской нефти. Обе страны пытаются замещать утраченные объемы с Ближнего Востока, что позволяет Москве диктовать условия и уменьшать скидки на свое сырье.