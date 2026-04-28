Росія нарощує морські поставки нафти попри атаки на енергетичну інфраструктуру

Росія збільшила свої морські поставки нафти до найвищого рівня за понад місяць завдяки послабленню атак українських безпілотників на ключові експортні термінали країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження танкерів, за період до 26 квітня середньотижневі потоки сирої нафти з російських портів зросли до 3,52 мільйона барелів на день.

Цей показник є на 350 тисяч барелів більшим, ніж тижнем раніше, що свідчить про швидке відновлення вантажної активності після вимушеного простою.

Як зазначається, нинішня стратегія ударів по російській енергетичній інфраструктурі змістилася з експортних центрів безпосередньо на нафтопереробні заводи.

Лише у квітні НПЗ у Туапсі на Чорному морі був атакований тричі, а минулого тижня під ударом опинився завод у Ярославлі. Така зміна пріоритетів призвела до зниження темпів внутрішньої переробки нафти, що парадоксальним чином вивільнило додаткові обсяги сировини для продажу на зовнішні ринки.

Попередні ж місії дронів на Балтиці та в Новоросійську мали інший ефект, оскільки вони були спрямовані на термінали відвантаження і безпосередньо блокували експорт.

Водночас зростання російського експорту відбувається на тлі гострої світової потреби в альтернативних джерелах енергії.

Глобальний ринок наразі відчуває втрату основної частини поставок із Перської затоки, де через Ормузьку протоку зазвичай проходило близько 15 мільйонів барелів на день.

Оскільки цей шлях залишається фактично закритим для більшості суден вже майже два місяці, російська сировина частково компенсує утворений дефіцит. За останній тиждень добові поставки з РФ зросли до 3,79 мільйона барелів, що є новим рекордом із кінця березня.

Нагадаємо, Індія та Китай конкурують за постачання російської нафти. Обидві країни намагаються замістити втрачені обсяги з Близького Сходу, що дає Москві змогу диктувати умови та зменшувати знижки на свою сировину.