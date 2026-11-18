Россиянин Алексей Ферапонтов, находящийся под санкциями Украины и посещавший оккупированную Запорожскую АЭС, может стать заместителем гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Как пишет Dilo, об этом сообщает организация Greenpeace.

В МАГАТЭ могут назначить на руководящий пост россиянина

Отмечается, что решение о назначении могут быть приняты уже на этой неделе, на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 18-20 ноября.

В настоящее время Ферапонтов является заместителем руководителя "Ростехнадзора" и находится под санкциями Украины за посещение оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС. Он претендует на должность своего соотечественника Михаила Чудакова, отстраненного в апреле этого года за нарушение правил МАГАТЭ.

Фото: Алексей Ферапонтов

В Greenpeace подчеркивают, что назначение представителя российской государственной ядерной отрасли на одну из самых высоких должностей в МАГАТЭ особенно противоречиво, поскольку российские структуры причастны к оккупации и милитаризации Запорожской АЭС, а российские войска продолжают атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, от которой зависит ядерная безопасность.

"Если Рафаэль Гросси реализует свой план назначить Ферапонтова на одну из самых высоких должностей в МАГАТЭ, это станет фактически вознаграждением для российской ядерной отрасли за ее атаки против Украины", – заявил старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина Шон Берни.

Украина выразила протест

С заявлением о возможном назначении выступило Министерство иностранных дел Украины, отметив, что претензии к кандидатуре связаны не с российским гражданством Ферапонтова, а с его деятельностью в государственной структуре, причастной к попыткам легитимизировать захват Запорожской АЭС и установить над ней российский регуляторный контроль. Украина уже ввела против него персональные санкции.

В МИДе предупредили: такое назначение может создать условия для усиления российского влияния на международный институт, который должен оставаться независимым и беспристрастным. Оно также противоречило бы принципам международного права и решениям органов самого МАГАТЭ, неоднократно требовавших от России прекратить противоправные действия в отношении Запорожской АЭС и вернуть контроль над ней Украине.

Отдельный риск украинское внешнеполитическое ведомство усматривает в возможном подрыве доверия государств-членов к Агентству. В МИД напоминают, что статья VII Устава МАГАТЭ предусматривает высокие требования к профессиональной компетентности и добродетели работников, а также гарантирует независимость руководства и персонала от внешнего воздействия.

Украина призвала Гросси отказаться от назначения Ферапонтова, а государства-члены МАГАТЭ – не допустить его утверждения. В МИДе отметили, что представители российских структур, причастные к незаконному захвату украинских ядерных объектов, не должны занимать руководящие должности в международных организациях.

Ранее МИД Украины инициировал пересмотр подходов к участию РФ в МАГАТЭ .

МИД призвал международное сообщество к решительным, скоординированным и практическим действиям, направленным на немедленную демилитаризацию и деоккупацию Запорожской АЭС; восстановление полного суверенного контроля над станцией; обеспечение беспрепятственного международного мониторинга; увольнение всех незаконно удерживаемых лиц; привлечение Российской Федерации к ответственности за создание ядерных рисков; внесение изменений в устав МАГАТЭ, которые делают невозможным деструктивное влияние РФ на деятельность организации.

Также министр энергетики Денис Шмигаль призвал МАГАТЭ к полной международной изоляции России, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.