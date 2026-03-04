Украина призывает изменить подходы к участию России в МАГАТЭ

Министерство иностранных дел Украины осуждает продолжающуюся оккупацию Россией Запорожской атомной электростанции, которая с 4 марта 2022 года находится под незаконным военным контролем российских войск, и инициирует пересмотр подходов к участию РФ в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении МИД на четвертую годовщину захвата российскими оккупантами ЗАЭС.

Там подчеркнули, что оккупация ЗАЭС беспрецедентна в истории мировой ядерной энергетики. Впервые гражданский ядерный объект такого масштаба силой захвачен войсками и используется в военных целях.

В МИДе подчеркнули, что действия России грубо нарушают Устав ООН, Устав МАГАТЭ, нормы международного гуманитарного права и базовые принципы ядерной и физической безопасности.

В ведомстве напомнили, что с первого дня захвата станции Россия превратила ее в военную площадку .

На территории ЗАЭС и в непосредственной близости от нее размещена военная техника, вооружение и боеприпасы, а периметр заминирован. Кроме того, за время оккупации ЗАЭС неоднократно терпела полную и частичную потерю внешнего питания. Каждый такой инцидент существенно повышал риск аварийной ситуации и демонстрировал опасную уязвимость системы безопасности. Также оккупационные власти систематически препятствуют полноценной деятельности экспертов МАГАТЭ на станции.

Также российская оккупация ЗАЭС сопровождается грубыми нарушениями прав человека. По меньшей мере 35 гражданских лиц – работников ЗАЭС и жителей Энергодара – были незаконно лишены свободы, подвергнуты давлению и пыткам и осуждены по сфабрикованным обвинениям. Всего в Энергодаре с 2022 года незаконные задержания, пытки и принудительные исчезновения подверглись до двух тысяч гражданских лиц. Использование работников стратегического ядерного объекта как заложников является грубым нарушением международного гуманитарного права и дополнительным фактором риска безопасности станции.

В ответ на эти вызовы Украина инициировала процесс пересмотра подходов к участию государства-агрессора в деятельности международных организаций, в частности, в рамках МАГАТЭ.

МИД отмечает, что любые визиты чиновников международных организаций в Россию в ядерном контексте должны иметь четкий и публично очерченный мандат, направленный исключительно на прекращение оккупации и демилитаризацию ЗАЭС.

"Такие контакты не могут создавать впечатление приемлемости существующего статус-кво. Международные мероприятия в ядерной сфере не могут проходить в формате "business as usual" с участием государства, которое оккупировало крупнейшую атомную электростанцию Европы и создает системные ядерные риски, в частности систематическими обстрелами системы атомной энергетики Украины", - подчеркнули в ведомстве.

МИД призвал международное сообщество к решительным, скоординированным и практическим действиям, направленным на немедленную демилитаризацию и деоккупацию Запорожской АЭС; восстановление полного суверенного контроля над станцией; обеспечение беспрепятственного международного мониторинга; увольнение всех незаконно удерживаемых лиц; привлечение Российской Федерации к ответственности за создание ядерных рисков; внесение изменений в Устав МАГАТЭ, которые делают невозможным деструктивное влияние государства-агрессора на деятельность организации.

"Безопасность Европы и мира не может быть заложницей государства-террориста, использующего ядерную энергетику как инструмент войны. Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена под полный суверенный контроль Украины в соответствии с нормами международного права", - подытожили в МИД.

Ранее министр энергетики Денис Шмигаль призвал МАГАТЭ к полной международной изоляции России, а также инициированию санкций и приостановлению ее членства в организации.

На ЗАЭС возбуждены почти все столбы ядерной безопасности

На Запорожской АЭС возбуждено шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Речь идет о семи ключевых компонентах ядерной и физической защиты, определенных МАГАТЭ в начале полномасштабного российского вторжения:

физическая цельность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что на ЗАЭС осталась лишь одна внешняя линия электропередачи, создающая "серьезные риски для безопасности". Он напомнил, что все шесть реакторов станции находятся в состоянии холодной остановки, и при нынешних условиях ни один реактор не может быть безопасно запущен.

Заметим, в течение последнего времени сотрудники МАГАТЭ фиксируют ухудшение ситуации с системой. охлаждение реакторов оккупированной находящимися в состоянии холодного останова россиянами Запорожской АЭС.

ЗАЭС не хватает воды, поскольку российские военные взорвали дамбу Каховского водохранилища, которое обеспечивало водопотребление атомного объекта. Поэтому уровень воды в водохранилище-охладителе продолжает снижаться.

В настоящее время МАГАТЭ настаивает на немедленном строительстве насосной станции для охлаждения реакторов Запорожской АЭС