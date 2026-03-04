Україна закликає змінити підходи до участі Росії у МАГАТЕ

Міністерство закордонних справ України засуджує триваючу окупацію Росією Запорізької атомної електростанції, яка з 4 березня 2022 року перебуває під незаконним військовим контролем російських військ, і ініціює перегляд підходів до участі РФ в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві МЗС на четверту річницю захоплення російськими окупантами ЗАЕС.

Там наголосили, що окупація ЗАЕС – безпрецедентна в історії світової ядерної енергетики. Вперше цивільний ядерний об’єкт такого масштабу силоміць захоплений військами та використовується у військових цілях.

У МЗС підкреслили, що дії Росії грубо порушують Статут ООН, Статут МАГАТЕ, норми міжнародного гуманітарного права та базові принципи ядерної і фізичної безпеки.

У відомстві нагадали, що від першого дня захоплення станції Росія перетворила її на військовий майданчик.

На території ЗАЕС і в безпосередній близькості до неї розміщена військова техніка, озброєння та боєприпаси, а периметр замінований. Крім того, за час окупації ЗАЕС неодноразово зазнавала повної і часткової втрати зовнішнього живлення. Кожен такий інцидент суттєво підвищував ризик аварійної ситуації та демонстрував небезпечну вразливість системи безпеки. Також окупаційна влада систематично перешкоджає повноцінній діяльності експертів МАГАТЕ на станції.

Також російська окупація ЗАЕС супроводжується грубими порушеннями прав людини. Щонайменше 35 цивільних осіб – працівників ЗАЕС та мешканців Енергодара – були незаконно позбавлені волі, піддані тиску і тортурам та засуджені за сфабрикованими обвинуваченнями. Загалом в Енергодарі з 2022 року незаконних затримань, катувань і примусових зникнень зазнали до двох тисяч цивільних осіб. Використання працівників стратегічного ядерного об’єкта як заручників є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та додатковим фактором ризику для безпеки станції.

У відповідь на ці виклики Україна ініціювала процес перегляду підходів до участі держави-агресора в діяльності міжнародних організацій, зокрема в межах МАГАТЕ.

МЗС наголошує, що будь-які візити високопосадовців міжнародних організацій до Росії у ядерному контексті повинні мати чіткий і публічно окреслений мандат, спрямований виключно на припинення окупації та демілітаризацію ЗАЕС.

"Такі контакти не можуть створювати враження прийнятності існуючого статус-кво. Міжнародні заходи у ядерній сфері не можуть відбуватися у форматі "business as usual" за участі держави, яка окупувала найбільшу атомну електростанцію Європи та створює системні ядерні ризики, зокрема систематичними обстрілами системи атомної енергетики України", - підкреслили у відомстві.

МЗС закликало міжнародну спільноту до рішучих, скоординованих і практичних дій, спрямованих на негайну демілітаризацію та деокупацію Запорізької АЕС; відновлення повного суверенного контролю України над станцією; забезпечення безперешкодного міжнародного моніторингу; звільнення всіх незаконно утримуваних осіб; притягнення Російської Федерації до відповідальності за створення ядерних ризиків; внесення змін до Статуту МАГАТЕ, які унеможливлять деструктивний вплив держави-агресора на діяльність організації.

"Безпека Європи та світу не може бути заручницею держави-терориста, яка використовує ядерну енергетику як інструмент війни. Запорізька атомна електростанція має бути повернута під повний суверенний контроль України відповідно до норм міжнародного права", - підсумували в МЗС.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль закликав МАГАТЕ до повної міжнародної ізоляції Росії, а також ініціювання санкцій і призупинення її членства в організації.

На ЗАЕС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки

На Запорізькій АЕС порушено шість із семи "стовпів ядерної безпеки". Йдеться про сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного російського вторгнення:

фізична цілісність;

справність обладнання;

відсутність тиску на персонал;

надійне електропостачання;

безперервна логістика;

радіаційний контроль;

функціонування каналів зв'язку.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив, що на ЗАЕС залишилася лише одна зовнішня лінія електропередачі, що створює "серйозні ризики для безпеки". Він нагадав, що всі шість реакторів станції перебувають у стані холодного зупину, і, за нинішніх умов, жоден реактор не може бути безпечно запущений.

Зауважимо, протягом останнього часу співробітники МАГАТЕ фіксують погіршення ситуації з системою охолодження реакторів окупованої росіянами Запорізької АЕС, які знаходяться в стані холодного зупину.

ЗАЕС не вистачає води, оскільки російські військові підірвали греблю Каховського водосховища, яке забезпечувало водоспоживання атомного об’єкту. Тому рівень води у водосховищі-охолоджувачі продовжує знижуватися.

Наразі МАГАТЕ наполягає на негайному будівництві насосної станції для охолодження реакторів Запорізької АЕС.