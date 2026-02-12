Росія не здатна безпечно перезапустити Запорізьку АЕС: може статися ядерна аварія

Росії не вистачає обладнання та запасних частин для безпечної експлуатації окупованої Запорізької АЕС. Існує ризик ядерної аварії, якщо РФ спробує перезапустити станцію.

Як пише Delo.ua, про це розповів голова "Енергоатому" Павло Ковтонюк в коментарі Reuters.

Несумісність технологій

За його словами, Росія не зможе запустити ЗАЕС, адже наявні на ній системи керування, захисту та моніторингу - українського виробництва та не сумісні з технологіями, що використовують в РФ.

"Це означає, що це український проєкт, а запчастини виготовляються на українських підприємствах. Без запчастин станцію просто неможливо експлуатувати", - наголосив Ковтонюк.

Крім того, для перезапуску станції необхідно замінити американське паливо, що використовується в реакторах, і повністю змінити систему керування енергоблоком, яка розроблена для використання з цим конкретним типом ядерного палива.

Ковтонюк нагадав, що наявних запасів води недостатньо для охолодження навіть одного реактора після руйнування Каховської греблі у 2023 році.

Другий Чорнобиль

Голова "Енергоатому" згадав Чорнобильську катастрофу, яка сталася 40 років тому в Україні, щоб описати ризики будь-якої спроби Росії перезапустити станцію без доступу до українського обладнання та експертизи.

"Ніхто на Чорнобильській електростанції навмисно не хотів катастрофи. Але це сталося тому, що обладнання не могло працювати в тих умовах, у яких воно опинилося. Ситуація тут точно така ж", – підкреслив Ковтонюк.

США хочуть спільний формат управління Запорізькою АЕС

США пропонують спільний формат управління Запорізькою АЕС, проте наразі складно визначити, як запустити станцію в роботу і здійснювати нею керівництво, заявив президент України Володимир Зеленський

Він підкреслив, що станція є українською, попри те, що росіяни вважають її своєю через факт окупації.

Раніше Зеленський заявляв, що у переговорах щодо закінчення війни питання окупованої Росією Запорізької атомної електростанції залишається одним із найбільш чутливих.

Особливий статус ЗАЕС

Запорізька АЕС є найбільшою в Європі атомною електростанцією з шістьма реакторами. Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" та угода про співпрацю між Росією та Україною, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Мирний план: чи реально розділити електроенергію ЗАЕС між Україною та Росією

Один із пунктів мирного плану передбачає запуск ЗАЕС під спільним контролем України та Росії. Експерти попереджають, що технічний стан станції та різниця енергосистем роблять цей сценарій майже нереальним.

Цей пункт вже суперечить нещодавній резолюції МАГАТЕ, в якій агенція Росію закликала повернути ЗАЕС під контроль України. Крім того, такий спільний контроль над станцією неможливий за діючим українським законодавством, де в атомної станції може бути лише один оператор — "Енергоатом".

Але, на думку опитаних Delo.ua експертів, головна проблема реалізації цього пункту не в законах чи резолюціях (за наявності політичної волі, їх можна змінити), а саме в технічній площині.