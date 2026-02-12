Россия не сможет безопасно перезапустить Запорожскую АЭС: может произойти ядерная авария

России не хватает оборудования и запасных частей для безопасной эксплуатации оккупированной Запорожской АЭС. Есть риск ядерной аварии, если РФ попытается перезапустить станцию.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал глава "Энергоатома" Павел Ковтонюк в комментарии Reuters.

Несовместимость технологий

По его словам, Россия не сможет запустить ЗАЭС, ведь имеющиеся на ней системы управления, защиты и мониторинга - украинского производства и не совместимы с используемыми в РФ технологиями.

"Это означает, что это украинский проект, а запчасти производятся на украинских предприятиях. Без запчастей станцию просто невозможно эксплуатировать", - подчеркнул Ковтонюк.

Кроме того, для перезапуска станции необходимо заменить используемое в реакторах американское топливо и полностью изменить систему управления энергоблоком, которая разработана для использования с этим конкретным типом ядерного топлива.

Ковтонюк напомнил, что имеющихся запасов воды недостаточно для охлаждения даже одного реактора после разрушения Каховской дамбы в 2023 году.

Второй Чернобыль

Глава "Энергоатома" вспомнил Чернобыльскую катастрофу, произошедшую 40 лет назад в Украине , чтобы описать риски любой попытки России перезапустить станцию без доступа к украинскому оборудованию и экспертизе.

"Никто на Чернобыльской электростанции намеренно не хотел крушения. Но это произошло потому, что оборудование не могло работать в тех условиях, в которых оно оказалось. Ситуация здесь точно такая же", – подчеркнул Ковтонюк.

США хотят общий формат управления Запорожской АЭС

США предлагают общий формат управления Запорожской АЭС, однако пока сложно определить, как запустить станцию в работу и осуществлять ею руководство, заявил президент Украины Владимир Зеленский

Он подчеркнул, что станция является украинской, несмотря на то, что россияне считают ее своей из-за факта оккупации.

Ранее Зеленский заявлял, что в переговорах по окончании войны вопрос оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции остается одним из самых чувствительных.

Особый статус ЗАЭС

Запорожская АЭС есть крупнейшей в Европе атомной электростанцией с шестью реакторами. Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожской атомной электростанции понадобится "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной, если будет достигнуто мирное соглашение.

Мирный план: реально ли разделить электроэнергию ЗАЭС между Украиной и Россией

Один из пунктов мирного плана предусматривает запуск ЗАЭС под общим контролем Украины и России. Эксперты предупреждают, что техническое состояние станции и разница в энергосистемах делают этот сценарий почти нереальным.

Этот пункт уже противоречит недавней резолюции МАГАТЭ, в которой агентство Россию призвало вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Кроме того, такой общий контроль над станцией невозможен по действующему украинскому законодательству, где у атомной станции может быть только один оператор - "Энергоатом".

Но, по мнению опрошенных экспертов Delo.ua, главная проблема реализации этого пункта не в законах или резолюциях (при наличии политической воли, их можно изменить), а именно в технической плоскости.