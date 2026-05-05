Румыния запускает мегапроект в Черном море: добыча газа удвоится и снизит влияние РФ

В Черном море стартовали работы над одним из крупнейших газовых проектов ЕС / Depositphotos

В Румынии приступили к прокладке трубопроводов для газового проекта Neptun Deep в Черном море. Ожидается, что с 2027 г. он удвоит добычу газа в стране и усилит энергетическую независимость Европейского Союза от России.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Reuters.

Это один из самых больших энергетических проектов ЕС с прогнозируемыми запасами около 100 млрд кубометров газа.

Согласно планам, первый газ должен поступить в 2027 году. После запуска проект позволит Румынии удвоить свою добычу и, вероятно, превратиться в нетто-экспортера газа.

Ожидается, что газ из Neptun Deep будет поставляться не только на внутренний рынок, но и в другие европейские страны, в частности в Германию и Молдову. Интерес к ресурсу также проявляет Словакия.

Проект имеет стратегическое значение на фоне усилий ЕС по сокращению зависимости от российского газа. Новые объемы добычи могут стать важнейшим элементом диверсификации поставок энергоносителей в регионе.

Напомним, что ранее "Нафтогаз" обнаружил новое газовое месторождение в Черном море и вел переговоры с Румынией по его совместной разработке.

Автор:
Лариса Крупко