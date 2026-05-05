Румунія запускає мегапроєкт у Чорному морі: видобуток газу подвоїться і зменшить вплив РФ

Нафта
У Чорному морі стартували роботи над одним із найбільших газових проєктів ЄС / Depositphotos

У Румунії розпочали прокладання трубопроводів для газового проєкту Neptun Deep у Чорному морі. Очікується, що з 2027 року він подвоїть видобуток газу в країні та посилить енергетичну незалежність Європейського Союзу від Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Це один із найбільших енергетичних проєктів ЄС із прогнозованими запасами близько 100 млрд кубометрів газу.

Згідно з планами, перший газ має надійти у 2027 році. Після запуску проєкт дозволить Румунії подвоїти власний видобуток і, ймовірно, перетворитися на нетто-експортера газу.

Очікується, що газ із Neptun Deep постачатиметься не лише на внутрішній ринок, а й до інших європейських країн, зокрема до Німеччина та Молдова. Інтерес до ресурсу також проявляє Словаччина.

Проєкт має стратегічне значення на тлі зусиль ЄС щодо скорочення залежності від російського газу. Нові обсяги видобутку можуть стати важливим елементом диверсифікації постачань енергоносіїв у регіоні.

Нагадаємо, що раніше "Нафтогаз" виявив нове газове родовище у Чорному морі та вів переговори з Румунією щодо його спільної розробки.

Автор:
Лариса Крупко