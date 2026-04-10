Рынок металла в Украине вырос на 3,4%: итоги первого квартала 2026 года

По итогам первого квартала 2026 года общее потребление проката и полуфабрикатов увеличилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 892,4 тысяч тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укрметаллургпрома".

В январе-марте Украина импортировала более 371 тысячи тонн изделий, что на 10,5% превышает прошлогодние показатели.

В настоящее время импортные поставки обеспечивают около 42% внутреннего рынка. Интересен сдвиг в структуре импорта: хотя плоский прокат до сих пор доминирует над сортовым, его доля заметно снизилась по сравнению с прошлым годом, тогда как сегмент сортового проката начал стремительно расти.

Производственные показатели и экспортная деятельность

Украинские металлургические предприятия за первые три месяца года произвели 1,34 миллиона тонн проката, что на 6,6% меньше показателей первого квартала 2025 года.

Сокращение производства оказало непосредственное влияние на объемы экспорта, которые просели почти на 10%.

В общей сложности на внешние рынки было отгружено 820 тысяч тонн продукции, что составляет около 61% от общего объема производства. На внутренний рынок было направлено немногим более полумиллиона тонн собственной продукции.

География торговли

Основными экспортными рынками украинского металлопроката в январе-марте, по данным Гостаможслужбы, являются страны ЕС (77,9%), другой Европы (12,5%) и СНГ (6,1%).

Что касается импорта, то здесь лидируют страны Европы (49,7%), на втором – азиатские страны (22%), на третьем – страны ЕС-27 (18,2%).

Напомним, по итогам января 2026 г. глобальное производство стали сократилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выплавка стали в Украине снизилась на 16%.