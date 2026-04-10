Ринок металу в Україні зріс: споживання у першому кварталі збільшилося на 3,4%

За підсумками першого кварталу 2026 року загальне споживання прокату та напівфабрикатів збільшилося на 3,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши позначки у 892,4 тисячі тонн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укрметалургпрому".

Протягом січня-березня Україна імпортувала понад 371 тисячу тонн виробів, що на 10,5% перевищує минулорічні показники.

Наразі імпортні поставки забезпечують майже 42% внутрішнього ринку. Цікавим є зсув у структурі імпорту: хоча плоский прокат досі домінує над сортовим, його частка помітно знизилася порівняно з минулим роком, тоді як сегмент сортового прокату почав стрімко зростати.

Виробничі показники та експортна діяльність

Українські металургійні підприємства за перші три місяці року виготовили 1,34 мільйона тонн прокату, що на 6,6% менше за показники першого кварталу 2025 року.

Скорочення виробництва безпосередньо вплинуло на обсяги експорту, які просіли майже на 10%.

Загалом на зовнішні ринки було відвантажено 820 тисяч тонн продукції, що становить близько 61% від загального обсягу виробництва. На внутрішній ринок було спрямовано трохи більше півмільйона тонн власної продукції.

Географія торгівлі

Основними експортними ринками українського металопрокату у січні-березні, за даними Держмитслужби, є країни ЄС (77,9%), іншої Європи (12,5%) та СНД (6,1%).

Що стосується імпорту, то тут лідирують країни Європи (49,7%), на другому – азійські країни (22% ), на третьому – країни ЄС-27 (18,2%).

Нагадаємо, за підсумками січня 2026 року глобальне виробництво сталі скоротилося на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виплавка сталі в Україні впала на 16%.