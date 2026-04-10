Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,60

43,45

EUR

51,01

50,80

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок металу в Україні зріс: споживання у першому кварталі збільшилося на 3,4%

метал
Ринок металу в Україні зріс / Depositphotos

За підсумками першого кварталу 2026 року загальне споживання прокату та напівфабрикатів збільшилося на 3,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши позначки у 892,4 тисячі тонн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укрметалургпрому".

Протягом січня-березня Україна імпортувала понад 371 тисячу тонн виробів, що на 10,5% перевищує минулорічні показники.

Наразі імпортні поставки забезпечують майже 42% внутрішнього ринку. Цікавим є зсув у структурі імпорту: хоча плоский прокат досі домінує над сортовим, його частка помітно знизилася порівняно з минулим роком, тоді як сегмент сортового прокату почав стрімко зростати.

Виробничі показники та експортна діяльність

Українські металургійні підприємства за перші три місяці року виготовили 1,34 мільйона тонн прокату, що на 6,6% менше за показники першого кварталу 2025 року.

Скорочення виробництва безпосередньо вплинуло на обсяги експорту, які просіли майже на 10%.

Загалом на зовнішні ринки було відвантажено 820 тисяч тонн продукції, що становить близько 61% від загального обсягу виробництва. На внутрішній ринок було спрямовано трохи більше півмільйона тонн власної продукції.

Географія торгівлі 

Основними експортними ринками українського металопрокату у січні-березні, за даними Держмитслужби, є країни ЄС (77,9%), іншої Європи (12,5%) та СНД (6,1%).

Що стосується імпорту, то тут лідирують країни Європи (49,7%), на другому – азійські країни (22% ), на третьому – країни ЄС-27 (18,2%).

Нагадаємо, за підсумками січня 2026 року глобальне виробництво сталі скоротилося на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виплавка сталі в Україні впала на 16%.

Автор:
Тетяна Бесараб