Рынок новых грузовиков в Украине в апреле вырос: топ-5 брендов
В апреле 2026 года в Украине выросли продажи новых коммерческих автомобилей. В месяц рынок грузовых и специализированных авто составил 1122 единицы, что на 3% больше, чем в марте, и на 14% превышает показатель апреля прошлого года.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
С начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнился 4033 новыми машинами. Это почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 г., что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса в сегменте коммерческого транспорта.
Лидерами рынка в апреле стали:
- Renault — 235 автомобилей,
- Fiat - 118,
- Mercedes-Benz - 98,
- Citroen - 81,
- Opel - 80.
Рост продаж отражает активизацию бизнеса в сегментах логистики, строительства и сервисных услуг, где коммерческий транспорт является ключевым производственным активом.
Спрос на новые грузовики и спецтехнику увеличивается вместе с восстановлением экономической активности и потребностью бизнеса обновлять парк.
Заметим, что в марте 2026 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей, включая грузовики и спецтехнику, было реализовано 1085 единиц техники.