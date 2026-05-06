Рынок новых грузовиков в Украине в апреле вырос: топ-5 брендов

В апреле 2026 года в Украине выросли продажи новых коммерческих автомобилей. В месяц рынок грузовых и специализированных авто составил 1122 единицы, что на 3% больше, чем в марте, и на 14% превышает показатель апреля прошлого года.

С начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнился 4033 новыми машинами. Это почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2025 г., что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса в сегменте коммерческого транспорта.

Лидерами рынка в апреле стали:

Renault — 235 автомобилей,

Fiat - 118,

Mercedes-Benz - 98,

Citroen - 81,

Opel - 80.

Рост продаж отражает активизацию бизнеса в сегментах логистики, строительства и сервисных услуг, где коммерческий транспорт является ключевым производственным активом.

Спрос на новые грузовики и спецтехнику увеличивается вместе с восстановлением экономической активности и потребностью бизнеса обновлять парк.

Заметим, что в марте 2026 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей, включая грузовики и спецтехнику, было реализовано 1085 единиц техники.