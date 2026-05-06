Ринок нових вантажівок в Україні у квітні зріс: топ-5 брендів
У квітні 2026 року в Україні зросли продажі нових комерційних автомобілів. За місяць ринок вантажних і спеціалізованих авто склав 1122 одиниці, що на 3% більше, ніж у березні, і на 14% перевищує показник квітня минулого року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
З початку року український парк вантажних і спецавтомобілів поповнився 4033 новими машинами. Це майже на 6% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, що свідчить про поступове відновлення попиту у сегменті комерційного транспорту.
Лідерами ринку у квітні стали:
- Renault — 235 автомобілів,
- Fiat — 118,
- Mercedes-Benz — 98,
- Citroen — 81,
- Opel — 80.
Зростання продажів відображає активізацію бізнесу в сегментах логістики, будівництва та сервісних послуг, де комерційний транспорт є ключовим виробничим активом.
Попит на нові вантажівки та спецтехніку зростає разом із відновленням економічної активності та потребою бізнесу оновлювати парк.
Зауважимо, у березні 2026 року на українському ринку нових комерційних автомобілів, включаючи вантажівки та спецтехніку, було реалізовано 1085 одиниць техніки.