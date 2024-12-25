С начала года в Украину завезли легковых авто более чем на $3,6 млрд: откуда больше всего

По данным Госстата, с января по октябрь в Украину было импортировано 265 тыс. легковых авто (подержанных и новых), что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что общая таможенная стоимость этих авто составила $3 млрд 634 млн, что на 9,5% больше, чем в прошлом году.

При этом крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 53,5 тыс. авто. Также в тройку лидеров стран-экспортеров попали США и КНР.

Топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей

1️. Германия – 53 557 ед. (-12%);

2️. США – 40 793 ед. (+34%);

3️. Китай – 30 491 ед. (+81%);

4. Япония – 26 523 ед. (+0,3%);

5️. Франция – 14 660 ед. (-34%);

6️. Корея – 13 920 ед. (+39%);

7️. Чехия – 12 238 ед. (-20%);

8️. Великобритания - 11 420 ед. (-16%);

9️. Словакия – 11 081 ед. (+18%);

10. Мексика – 10 991 ед. (+42%).

Отметим, за последний год Китай значительно нарастил импорт легковых автомобилей в Украину и уже догоняет США по количеству ввозимых автомобилей. В частности, в течение ноября украинцы приобрели 822 ед. легковых авто, ввезенных из Китая. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 80%.

Добавим, что за ноябрь в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковушек из США. Это 17% от всех подержанных легковых автомобилей, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.