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Какие авто из Китая покупают украинцы: самые популярные модели

авто из Китая
Фото: Укравтопром

За прошедший месяц украинцы приобрели 822 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 37% меньше по сравнению с ноябрем 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что среди китайских автомобилей новых было 698 ед. (-23%), а подержанных – 124 ед. (-69%) ед.

Как подчеркивают в "Укравтопроме", автомобили китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковушек.

По данным аналитиков, в сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» в ноябре составляла менее 1%.

Сообщается, что абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 80%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. Honda M-NV – 99 ед.;

2. BYD Song Plus – 91 ед.;

3. Zeekr 001 – 73 ед.;

4. Volkswagen ID.4 – 71 ед.;

5. Audi Q4 e-tron – 35 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. Tesla Model 3 – 15 ед.

2. Volkswagen ID.4 – 9 ед.

3. Baic EC3 – 9 ед.

4. Buick Envision (7 ед.),

5. Zeekr 001 (7 ед.).

Рынок автомобилей в Украине

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.

Автор:
Светлана Манько