Названы самые популярные в Украине подержанные автомобили из США

В течение ноября в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковушек из США. Это 17% от всех подержанных легковых автомобилей, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с ноябрем 2024 года спрос на американцев с пробегом уменьшился на 17%.

Наибольшая доля из этого количества (43%) – машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 39%, гибридные — 7%, дизельные — 6%, авто с ГБО — 5%.

Как сообщают в "Укравтопроме", средний возраст американцев с пробегом, пополнившим украинский автопарк в прошлом месяце составил 5 лет.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1. Tesla Model Y – 288 ед.;

2. Tesla Model 3 – 286 ед.;

3. Ford Escape – 170 ед.;

4. Jeep Cherokee – 153 ед.;

5. Volkswagen Passat – 141 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тысяч. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.