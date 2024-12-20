Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з США

Впродовж листопада в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легковиків із США. Це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у минулому місяці перейшли на українські номери.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2024 року попит на «американців» з пробігом зменшився на 17%.

Найбільша частка з цієї кількості (43%) - машини з бензиновими двигунами. Натомість електромобілі охопили 39%, гібридні - 7%, дизельні - 6%, авто з ГБО - 5%.

Як повідомляють в "Укравтопромі", середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становив 5 років.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1. Tesla Model Y - 288 од.;

2. Tesla Model 3 - 286 од.;

3. Ford Escape - 170 од.;

4. Jeep Cherokee - 153 од.;

5. Volkswagen Passat - 141 од.

Ринок авто в Україні

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.