- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з США
Впродовж листопада в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легковиків із США. Це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у минулому місяці перейшли на українські номери.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з листопадом 2024 року попит на «американців» з пробігом зменшився на 17%.
Найбільша частка з цієї кількості (43%) - машини з бензиновими двигунами. Натомість електромобілі охопили 39%, гібридні - 7%, дизельні - 6%, авто з ГБО - 5%.
Як повідомляють в "Укравтопромі", середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становив 5 років.
ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:
1. Tesla Model Y - 288 од.;
2. Tesla Model 3 - 286 од.;
3. Ford Escape - 170 од.;
4. Jeep Cherokee - 153 од.;
5. Volkswagen Passat - 141 од.
Ринок авто в Україні
Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.
У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.
Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.