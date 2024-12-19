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Продажі дизельних авто впали на третину: найпопулярніші моделі
У листопаді автопарк України поповнили понад 5,2 тис. авто з дизельними двигунами. Це на третину менше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості авто 1,5 тис. од. були новими (+36%) та понад 3,7 тис. од. вживаними, ввезеними з-за кордону (-45%).
Як підкреслюють аналітики, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 29%, проти 20,5% у листопаді 2023 року.
"Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік склав 10,4 року", - повідомляють в "Укравтопромі".
ТОП-5 нових дизельних легковиків:
1. Renault Duster - 420 од.;
2. Volkswagen Tiguan - 181 од.;
3. Toyota Hilux - 152 од.;
4. Toyota Land Cruiser Prado - 122 од.;
5. Skoda Kodiaq - 109 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
1. Renault Megane - 316 од.;
2. Skoda Octavia - 252 од.;
3. Nissan Qashqai - 234 од.;
4. Volkswagen Passat - 229 од.;
5. Volkswagen Golf - 150 од.
Ринок авто в Україні
Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.
У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.
Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.