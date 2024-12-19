Продажи дизельных авто упали на треть: самые популярные модели

В ноябре автопарк Украины пополнили более 5,2 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на треть меньше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества авто 1,5 тыс. ед. были новыми (+36%) и более 3,7 тыс. ед. б/у, ввозимыми из-за границы (-45%).

Как подчеркивают аналитики, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 29% против 20,5% в ноябре 2023 года.

"Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,4 года", — сообщают в "Укравтопроме".

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

1. Renault Duster – 420 ед.;

2. Volkswagen Tiguan – 181 ед.;

3. Toyota Hilux – 152 ед.;

4. Toyota Land Cruiser Prado – 122 ед.;

5. Skoda Kodiaq – 109 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

1. Renault Megane – 316 ед.;

2. Skoda Octavia – 252 ед.;

3. Nissan Qashqai – 234 ед.;

4. Volkswagen Passat – 229 ед.;

5. Volkswagen Golf – 150 ед.

Рынок автомобилей в Украине

Заметим, в течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 10% меньше, чем в октябре.

В ноябре лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать Renault Duster.

Напомним, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239 тыс. легковых авто (подержанных и новых). Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом.