Які авто з Китаю купують українці: найпопулярніші моделі

Впродовж минулого місяця українці придбали 822 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 37% менше, у порівнянні з листопадом 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що серед китайських авто нових було 698 од. (-23%), а вживаних – 124 од. (-69%) од.

Як підкреслюють в "Укравтопромі", автомобілі китайського походження охопили 13% ринку нових легковиків.

За даними аналітиків, у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» у листопаді становила менше 1%.

Повідомляється, що абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 80%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. Honda M-NV - 99 од.;

2. BYD Song Plus - 91 од.;

3. Zeekr 001 - 73 од.;

4. Volkswagen ID.4 - 71 од.;

5. Audi Q4 e-tron - 35 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. Tesla Model 3 - 15 од.

2. Volkswagen ID.4 - 9 од.

3. Baic EC3 - 9 од.

4. Buick Envision (7 од.),

5. Zeekr 001 (7 од.).

Ринок авто в Україні

Зауважимо, впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тисячі нових легкових авто. Це на 10% менше ніж у жовтні.

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.

Нагадаємо, з січня по вересень в Україну було імпортовано 239 тис. легкових авто (вживаних та нових). Це на 9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З січня по вересень 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 93 млрд грн. Це на 21% більше, ніж торік.