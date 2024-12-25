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З початку року в Україну завезли легкових авто на понад $3,6 млрд: звідки найбільше
За даними Держстату з січня по жовтень в Україну було імпортовано 265 тис. легкових авто (вживаних та нових), що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $3 млрд 634 млн, що на 9,5% більше, ніж торік.
При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 53,5 тис. авто. Також у трійку лідерів країн-експортерів потрапили США та КНР.
Топ-10 країн постачальників легкових авто
1️. Нiмеччина – 53 557 од. (-12%);
2️. США – 40 793 од. (+34%);
3️. Китай – 30 491 од. (+81%);
4️. Японiя – 26 523 од. (+0,3%);
5️. Францiя – 14 660 од. (-34%);
6️. Корея – 13 920 од. (+39%);
7️. Чехія – 12 238 од. (-20%);
8️. Велика Британія – 11 420 од. (-16%);
9️. Словаччина – 11 081 од. (+18%);
10. Мексика – 10 991 од. (+42%).
Зауважимо, за останній рік Китай значно наростив імпорт легкових авто в Україну і вже наздоганяє США по кількості ввезених автомобілів. Зокрема, впродовж листопада українці придбали 822 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 80%.
Додамо, що впродовж листопада в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легковиків із США. Це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у минулому місяці перейшли на українські номери.
У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.