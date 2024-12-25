З початку року в Україну завезли легкових авто на понад $3,6 млрд: звідки найбільше

За даними Держстату з січня по жовтень в Україну було імпортовано 265 тис. легкових авто (вживаних та нових), що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що загальна митна вартість цих авто становила $3 млрд 634 млн, що на 9,5% більше, ніж торік.

При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 53,5 тис. авто. Також у трійку лідерів країн-експортерів потрапили США та КНР.

Топ-10 країн постачальників легкових авто

1️. Нiмеччина – 53 557 од. (-12%);

2️. США – 40 793 од. (+34%);

3️. Китай – 30 491 од. (+81%);

4️. Японiя – 26 523 од. (+0,3%);

5️. Францiя – 14 660 од. (-34%);

6️. Корея – 13 920 од. (+39%);

7️. Чехія – 12 238 од. (-20%);

8️. Велика Британія – 11 420 од. (-16%);

9️. Словаччина – 11 081 од. (+18%);

10. Мексика – 10 991 од. (+42%).

Зауважимо, за останній рік Китай значно наростив імпорт легкових авто в Україну і вже наздоганяє США по кількості ввезених автомобілів. Зокрема, впродовж листопада українці придбали 822 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 80%.

Додамо, що впродовж листопада в Україні було зареєстровано понад 2,5 тис. вживаних легковиків із США. Це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у минулому місяці перейшли на українські номери.

У листопаді лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster.