Санкции избивают по нефти РФ: экспорт в апреле упал почти на 17%

Нефть
Ограничения против российских портов привели к сокращению нефтяного экспорта / Depositphotos

В апреле 2026 года экспорт нефти из России сократился на 16,8% — почти на 1,8 млн. тонн по сравнению с мартом. Наибольшее падение зафиксировано на Балтийском направлении.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии "Суспільному".

По его словам, самое ощутимое падение произошло на Балтийском направлении после усиления санкционного давления. В частности, речь идет об ограничениях, повлиявших на работу ключевых российских портов - Приморск и Усть-Луга.

Именно этот сегмент экспорта демонстрирует наихудшую динамику, что свидетельствует об эффективности санкций в этой части логистики.

В то же время, Россия пытается компенсировать потери за счет других маршрутов. В частности, увеличивается активность по направлению к Черному морю, где РФ наращивает объемы отгрузок.

По словам Власюка, текущая ситуация свидетельствует о том, что санкционное давление оказывает реальный эффект и приводит к снижению объемов нефтяного экспорта.

Напомним, что в то же время Россия пытается компенсировать потери экспорта за счет альтернативных рынков. В частности, после падения режима Асада она стала основным поставщиком нефти в Сирию, увеличив поставки до 60 тыс. баррелей в сутки.

Автор:
Лариса Крупко