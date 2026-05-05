Санкції б’ють по нафті РФ: експорт у квітні впав майже на 17%

Нафта
Обмеження проти російських портів призвели до скорочення нафтового експорту / Depositphotos

У квітні 2026 року експорт нафти з Росії скоротився на 16,8% — майже на 1,8 млн тонн порівняно з березнем. Найбільше падіння зафіксовано на Балтійському напрямку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в коментарі "Суспільному".

За його словами, найбільш відчутне падіння відбулося на Балтійському напрямку після посилення санкційного тиску. Зокрема, йдеться про обмеження, які вплинули на роботу ключових російських портів — Приморськ і Усть-Луга.

Саме цей сегмент експорту наразі демонструє найгіршу динаміку, що свідчить про ефективність санкцій у цій частині логістики.

Водночас Росія намагається компенсувати втрати за рахунок інших маршрутів. Зокрема, збільшується активність у напрямку Чорного моря, де РФ нарощує обсяги відвантажень.

За словами Власюка, поточна ситуація свідчить про те, що санкційний тиск має реальний ефект і призводить до зниження обсягів нафтового експорту.

Нагадаємо, що водночас Росія намагається компенсувати втрати експорту за рахунок альтернативних ринків. Зокрема, після падіння режиму Асада вона стала основним постачальником нафти до Сирії, збільшивши поставки приблизно до 60 тис. барелів на добу. 

Автор:
Лариса Крупко