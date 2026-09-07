Семьи в прифронтовых общинах получат по 19,4 тыс. грн пособия на отопительный сезон

Более 380 тыс. семей в прифронтовых общинах получат раз по 19,4 тыс. грн на прохождение отопительного сезона. На программу было привлечено 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.

Помощь предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения в прифронтовых общинах. На выплату смогут претендовать:

люди с инвалидностью;

одинокие пенсионеры;

внутренне перемещенные лица;

получатели жилищных субсидий;

многодетные и приемные семьи;

одинокие матери;

семьи с детьми с инвалидностью;

детские дома семейного типа;

патронатные семьи.

Часть финансирования поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Подать заявление в рассрочку можно до 30 октября через Пенсионный фонд, ЦНАП или органы местной власти.

Получить средства можно будет на банковский счет или через "Укрпочту".

Напомним, в августе 2025 года правительство уже запускало выплату по 19 400 грн на твердое топливо для жителей прифронтовых территорий. Помощь могли получить домохозяйства в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии столкновения, а также уязвимые категории населения в девяти прифронтовых областях.