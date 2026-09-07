Родини у прифронтових громадах отримають по 19,4 тис. грн допомоги на опалювальний сезон

Понад 380 тис. родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19,4 тис. грн на проходження опалювального сезону. На програму залучили 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Допомогу передбачено для найбільш вразливих категорій населення у прифронтових громадах. На виплату зможуть претендувати:

люди з інвалідністю;

одинокі пенсіонери;

внутрішньо переміщені особи;

отримувачі житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім’ї;

одинокі матері;

родини з дітьми з інвалідністю;

дитячі будинки сімейного типу;

патронатні родини.

Частина фінансування надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Подати заяву на виплату можна до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або органи місцевої влади.

Отримати кошти можна буде на банківський рахунок або через "Укрпошту".

Нагадаємо, у серпні 2025 року уряд уже запускав виплату по 19 400 грн на тверде паливо для мешканців прифронтових територій. Допомогу могли отримати домогосподарства у 10-кілометровій зоні від кордону з РФ або лінії зіткнення, а також вразливі категорії населення у дев’яти прифронтових областях.