Система репортинга качества горючего будет платной: сколько придется выложить

Для улучшения регулирования нефтяного рынка Кабинет министров утвердил порядок мониторинга качества, безопасности и объемов нефтепродуктов. Он будет производиться на основе электронной системы репортинга, а годовой доступ к ней будет платным.

Об этом говорится в постановлении правительства №1443 от 17 декабря 2024 года, обнародованном на сайте КМУ.

Согласно постановлению, мониторинг качества топлива будет осуществляться Министерством энергетики. Ведомство также будет определять администратора электронной системы репортинга.

Сколько придется оплатить

С целью покрытия расходов на обслуживание электронной системы репортинга администратор будет взимать плату за годовой или месячный доступ к системе со всех пользователей, кроме центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, администратор будет ежегодно до 1 декабря подавать на согласование Минэнерго расчеты операционных и других расходов по содержанию электронной системы репортинга с определением размеров платы за доступ к ней.

В постановлении говорится, что годовая плата не может превышать десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а месячная — одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц, пишет "Нафторинок".

Заметим, что сейчас прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 грн. В следующем году его повышать не планируют.

То есть доступ к системе репортинга в год будет стоить 30,28 тыс. грн.

Заметим, с 24 декабря начинает действовать норма закона, обязывающая производителей и импортеров горючего сформировать минимальные запасы горючего . Однако за прошлый год чиновники не успели подготовить систему мониторинга запасов и соответствующие подзаконные акты. Поэтому в начале декабря замминистра энергетики сообщил, что в течение следующего года за нарушение этой нормы бизнес не будут штрафоваться. В результате этого бизнес оказался во взвешенном состоянии, поскольку требования закона сейчас выполнить невозможно, а слова замминистра об отсутствии наказания не отменяют сам закон.

Детальнее об этом читайте в материале Delo.ua.