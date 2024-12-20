Система репортингу якості пального буде платною: скільки доведеться викласти

Для покращення регулювання нафтового ринку Кабінет міністрів України затвердив порядок моніторингу якості, безпечності та обсягів нафтопродуктів. Він здійснюватиметься на основі електронної системи репортингу, а річний доступ до неї буде платним.

Про це йдеться у постанові уряду №1443 від 17 грудня 2024 року, оприлюдненій на сайті КМУ.

Згідно з постановою, моніторинг якості пального здійснюватиме Міністерство енергетики. Відомство також визначатиме адміністратора електронної системи репортингу.

Скільки доведеться сплатити

Зазначається, що з метою покриття витрат за обслуговування електронної системи репортингу адміністратор стягуватиме плату за річний або місячний доступ до системи з усіх користувачів, крім центральних органів виконавчої влади.

Крім того, адміністратор щороку до 1 грудня подаватиме на погодження Міненерго розрахунки операційних та інших витрат з утримання електронної системи репортингу з визначенням розмірів плати за доступ до неї. Натомість Міненерго погоджуватиме їх щороку до 25 грудня.

У постанові йдеться про те, що річна плата не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а місячна — одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, пише "Нафторинок".

Зауважимо, наразі прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 грн. Наступного року його підвищувати не планують.

Тобто, доступ до системи репортингу на рік коштуватиме 30,28 тис. грн.

Зауважимо, з 24 грудня починає діяти норма закону, котра зобов'язує виробників та імпортерів пального сформувати мінімальні запаси пального . Проте за минулий рік чиновники не встигли підготували систему моніторингу запасів та відповідні підзаконні акти. Тож на початку грудня заступник міністра енергетики повідомив, що протягом наступного року за порушення цієї норми бізнес не штрафуватимуть. В результаті цього бізнес опинився в підвішеному стані, оскільки вимоги закону зараз виконати неможливо, а слова заступника міністра про відсутність покарання не скасовують сам закон.

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