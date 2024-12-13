Україна нарощує поставки німецького бензину: на яких АЗС його найбільше

У листопаді прямі поставки залізницею бензину з Німеччини зросли на 10%, до 19,5 тис. т. Це найбільший показник після серпня, коли ринок готувався до підняття акцизних ставок й завіз рекордний обсяг палива.

Про це пише видання Еnkorr, посилаючись на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що на 15% (1,8 тис. т) збільшилися непрямі автомобільні постачання німецького бензину з терміналів Unimot. Минулого місяця UPG поновила закупівлі бензину у польського трейдера, які були на паузі з лютого цього року.

Близько 65% німецького бензину відвантажувалося з Holborn Europa Raffinerie, решта — з PCK Schwedt. 100% з PCK Schwedt закуповує UPG, яка історично найбільший імпортер німецького бензину. Постачання мережі з заводу становило 6,8 тис. т. Загалом оператор у листопаді відвантажив 9,6 тис. т німецького палива.

Далі йдуть ОККО і WOG, які імпортували 4,4 тис. т і 4,3 тис. т німецького бензину відповідно.

Невеликі обсяги з Holborn Europa Raffinerie також вантажили «БРСМ-Нафта» (1,5 тис. т) і «АЗС Маркет» (0,9 тис. т).

Експерти пов’язують збільшення постачань німецького бензину з наслідком зниження споживання у Німеччині й загального профіциту ресурсу на ринку. Вони прогнозують, що надлишок бензину у Європі буде зберігатись, що призведе до зниження премій виробників і погіршення економіки НПЗ.

Зауважимо, протягом перших десяти місяців 2024 року імпорт бензину до України знизився на 4,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року — до 1,016 млн т. Значно зросли поставки бензину до України через західний кордон із Польщею, витісняючи інші маршрути, а їхня частка досягла 52,9% імпорту порівняно з 34,6% торік.

Попри зниження цін на нафту, українські АЗС не поспішають знижувати ціни на АЗС. Оскільки з 1 січня 2025 року очікується чергове підвищення акцизів на бензин дизель та автогаз після 1 січня гравці ринку намагаються підготуватись до майбутнього здорожчання пального. Разом з тим висока маржа на бензині та дизпальному дозволить великим операторам АЗС продовжити маркетингову боротьбу та впроваджувати знижки вже до новорічних свят.

Детальніше про ціни на бензин та автогаз на АЗС читайте в матеріалі Delo.ua.