Украина наращивает поставки немецкого бензина: на каких АЗС его больше всего

В ноябре прямые поставки по железной дороге бензина из Германии выросли на 10%, до 19,5 тыс. т.е. Это самый большой показатель после августа, когда рынок готовился к поднятию акцизных ставок и завез рекордный объем топлива.

Об этом пишет издание Enkorr, ссылаясь на данные Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что на 15% (1,8 тыс. т) увеличились косвенные автомобильные поставки немецкого бензина из терминалов Unimot. В прошлом месяце UPG возобновила закупки бензина у польского трейдера, которые были на паузе с февраля этого года.

Около 65% немецкого бензина отгружалось из Holborn Europa Raffinerie, остальные из PCK Schwedt. 100% из PCK Schwedt закупает UPG, которая исторически самый крупный импортер немецкого бензина. Снабжение сети с завода составило 6,8 тыс. т.е. В общей сложности оператор в ноябре отгрузил 9,6 тыс. т немецкого топлива.

Далее следуют ОККО и WOG, импортировавшие 4,4 тыс. т и 4,3 тыс. т немецкого бензина соответственно.

Небольшие объемы с Holborn Europa Raffinerie также грузили "БРСМ-Нефть" (1,5 тыс. т) и "АЗС Маркет" (0,9 тыс. т).

Эксперты связывают увеличение поставок немецкого бензина с снижением потребления в Германии и общего профицита ресурса на рынке. Они прогнозируют, что избыток бензина в Европе будет сохраняться, что приведет к снижению премий производителей и ухудшению экономики НПЗ.

Заметим, за первые десять месяцев 2024 года импорт бензина в Украину снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 1,016 млн т. Значительно выросли поставки бензина в Украину через западную границу с Польшей, вытесняя другие маршруты, а их доля достигла 52,9% импорта по сравнению с 34,6% в прошлом.

Несмотря на снижение цен на нефть, украинские АЗС не спешат снижать цены на АЗС. Поскольку с 1 января 2025 г. ожидается очередное повышение акцизов на бензин дизель и автогаз после 1 января игроки рынка пытаются подготовиться к предстоящему подорожанию горючего. Вместе с тем, высокая маржа на бензине и дизтопливо позволит крупным операторам АЗС продолжить маркетинговую борьбу и внедрять скидки уже к новогодним праздникам.

Детальнее о ценах на бензин и автогаз на АЗС читайте в материале Delo.ua.