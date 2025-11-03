Соглашение почти на 49 млрд долларов: производитель Huggies покупает бывшее подразделение Johnson & Johnson

Американская корпорация Kimberly-Clark (производитель Huggies) согласилась приобрести компанию Kenvue (производитель Listerine и Tylenol) около $48,7 миллиарда. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Это соглашение знаменует создание нового глобального гиганта, но в то же время тяготит покупателя потенциальными юридическими и репутационными проблемами.

Акции Kimberly-Clark упали на 13% на предрыночных торгах (инвесторы встревожены ценой и рисками), в то же время акции Kenvue выросли на 20%.

"Мы рады объединить две культовые компании, чтобы создать мирового лидера в сфере здоровья и благополучия", – заявил Майк Хсу, главный исполнительный директор Kimberly-Clark.

Детали слияния

Kimberly-Clark заявила, что объединение компаний создаст структуру с годовым доходом в $32 миллиарда. Это позволит новому гиганту превзойти Unilever Plc и занять второе место в мире среди продавцов товаров для здоровья, уступая только Procter & Gamble.

Владельцы акций Kenvue получат $3,50 за акцию наличными и 0,14625 акций Kimberly-Clark за каждую акцию Kenvue. Общая сумма предложения - $21,01 за акцию Kenvue (что на 46% выше цены закрытия Kenvue в пятницу). Текущие акционеры Kimberly-Clark будут владеть около 54% объединенной компании, тогда как инвесторы Kenvue будут оставаться владельцами остальных.

Kimberly-Clark намерена профинансировать сделку за счет наличных и поступлений от выпуска новых долговых обязательств, а также продажи своего международного бизнеса по производству тканей на сумму 3,4 миллиарда долларов. JPMorgan Chase предоставляет целевое финансирование этого соглашения.

Юридические риски

Kenvue — бывшее подразделение Consumer Healthcare Johnson & Johnson — испытывает трудности: ее акции в этом году упали на 33% из-за слабых финансовых результатов и роста внимания инвесторов-активистов (в июле было уволено СЕО Тибо Монгона). Кроме того, 3 ноября компания Kenvue сообщила, что органические продажи сократились на 4,4%, что хуже, чем ожидалось.

