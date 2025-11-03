Угода на майже 49 млрд доларів: виробник Huggies купує колишній підрозділ Johnson & Johnson

Американська корпорація Kimberly-Clark (виробник Huggies) погодилася придбати компанію Kenvue (виробник Listerine та Tylenol) за близько $48,7 мільярда. Очікується, що угода буде закрита у другій половині 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Ця угода знаменує створення нового глобального гіганта, але водночас обтяжує покупця потенційними юридичними та репутаційними проблемами.

Акції Kimberly-Clark впали на 13% на передринкових торгах (інвестори стривожені ціною та ризиками), у той же час акції Kenvue зросли на 20%.

"Ми раді об’єднати дві культові компанії, щоб створити світового лідера у сфері здоров’я та благополуччя", – заявив Майк Хсу, головний виконавчий директор Kimberly-Clark.

Деталі злиття

Kimberly-Clark заявила, що об'єднання компаній створить структуру з річним доходом у $32 мільярди. Це дозволить новому гіганту перевершити Unilever Plc і посісти друге місце у світі серед продавців товарів для здоров'я, поступаючись лише Procter & Gamble.

Власники акцій Kenvue отримають $3,50 за акцію готівкою та 0,14625 акцій Kimberly-Clark за кожну акцію Kenvue. Загальна сума пропозиції — $21,01 за акцію Kenvue (що на 46% вище ціни закриття Kenvue у п'ятницю). Поточні акціонери Kimberly-Clark володітимуть близько 54% об'єднаної компанії, тоді як інвестори Kenvue залишатимуться власниками решти.

Kimberly-Clark має намір профінансувати угоду за рахунок готівки та надходжень від випуску нових боргових зобов'язань, а також продажу свого міжнародного бізнесу з виробництва тканин на суму 3,4 мільярда доларів. JPMorgan Chase надає цільове фінансування для цієї угоди.

Юридичні ризики

Kenvue — колишній підрозділ Consumer Healthcare Johnson & Johnson — переживає труднощі: її акції цього року впали на 33% через слабкі фінансові результати та зростання уваги інвесторів-активістів (у липні було звільнено СЕО Тібо Монгона). Крім того, 3 листопада компанія Kenvue повідомила, що органічні продажі скоротилися на 4,4%, що гірше, ніж очікувалося.

