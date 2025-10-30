Запланована подія 2

Novo Nordisk і Pfizer змагаються за контроль над біотехнологічною компанією Metsera

Novo Nordisk
Pfizer звинувачує Novo у спробі придушити конкуренцію / Depositphotos

Датський фармацевтичний гігант Novo Nordisk порушив угоду про поглинання компанією Pfizer біотехнологічної компанії Metsera, запропонувавши до $9 млрд, що викликало звинувачення американського конкурента у спробі придушити конкуренцію. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Раніше Metsera погодилася на пропозицію Pfizer на суму $7,3 млрд.

Pfizer назвала пропозицію Novo безрозсудною та безпрецедентною", заявивши, що компанія намагається обійти антимонопольне законодавство, придбавши американського конкурента, що тільки розвивається.

Novo запропонувала нестандартну структуру угоди: виплата коштів відбуватиметься Metsera, яка потім виплатить дивіденди акціонерам ще до повного схвалення регуляторів. Акціонери Metsera можуть отримати додаткові виплати до $21,25 за акцію після завершення угоди.

Пропозиція Pfizer передбачала $47,50 за акцію готівкою, а пізніше ще $22,50, оцінюючи Metsera у $7,3 млрд. Акції Novo впали на 3,5% після новин, тоді як акції Metsera зросли майже на 20%.

Metsera проводить чотири клінічні випробування препаратів для лікування ожиріння, включно з пігулкою для схуднення та препаратами на основі гормону аміліну, які сприяють відчуттю ситості без втрати м’язової маси.

Новий генеральний директор Novo Маз’яр Майк Дустдар намагається підвищити зацікавленість інвесторів у лінійці ліків після серії змін у керівництві. Компанія підкреслила, що її пропозиція дотримується всіх обмежень угоди про злиття Pfizer і законних норм.

Конфлікт за Metsera став частиною ширшої стратегії Novo розширювати портфель ліків від ожиріння та посилити присутність на ринку США після конкуренції з Eli Lilly. Раніше компанія погодилася на придбання американської Akero Therapeutics за $5,2 млрд через її потенціал у лікуванні захворювань печінки, пов’язаних з ожирінням.

Додамо, нещодавно Novo Nordisk оголосила про скорочення 9000 робочих місць — 11,5% свого штату. Компанія пояснює це загостренням конкуренції.

Автор:
Тетяна Гойденко