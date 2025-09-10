Данський виробник інсуліну та ліків для схуднення скорочує 9 тис. працівників: в чому причина

Данська фармацевтична компанія Novo Nordisk, відома виробництвом інсуліну для США та пігулок для схуднення Wegovy, оголосила про скорочення 9000 робочих місць — 11,5% свого штату. Компанія пояснює це загостренням конкуренції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Скорочення штату в Novo Nordisk

Novo Nordisk, виробник популярного препарату для схуднення Wegovy, оголосив про скорочення 11,5% своєї робочої сили, щоб відновити зростання та протидіяти конкуренції з боку американського виробника Eli Lilly, який випустив ліки-копії.

Данський фармацевтичний гігант повідомив, що новий план реструктуризації дозволить заощадити близько 8 мільярдів данських крон (1,25 мільярда доларів США) щорічно. Водночас компанія випустила третє попередження про прибутки цього року, пояснюючи це одноразовими витратами на реструктуризацію у розмірі 9 мільярдів крон у третьому кварталі.

Очікується, що зростання операційного прибутку за 2025 рік складе від 4% до 10%, що значно нижче прогнозованого на початку року діапазону 19%-27%.

Генеральний директор Майк Дустдар, який очолив компанію минулого місяця, зазначив, що реформа спростить внутрішні процеси, прискорить прийняття рішень та дозволить перенаправити ресурси у напрямки зростання.

Конкуренція та падіння продажів

Зазначається, що Novo Nordisk оголосила про скорочення 5000 робочих місць у Данії після глобального заморожування найму минулого місяця для несуттєвих посад. Компанія очікує заощадити близько 1 мільярда крон у четвертому кварталі та планує реінвестувати ці кошти у дослідження та розробки, розширення виробництва та покращення доступу пацієнтів по всьому світу.

Компанія стикається з проблемами через зменшення темпів продажів Wegovy та препаратів для лікування діабету Ozempic, особливо у США. За даними IQVIA, щотижневі рецепти на препарат Zepbound від конкурента Eli Lilly становили 418 597, тоді як на Wegovy — 281 725 за тиждень.

На ринку ожиріння Zepbound займає близько 60% сегмента, а препарат для діабету Mounjaro від Lilly — понад половину свого сегмента порівняно з Ozempic.

Про компанію

Novo Nordisk — міжнародна данська фармацевтична компанія, заснована у 1923 році зі штаб-квартирою біля Копенгагена. Вона спеціалізується на лікуванні діабету, ожиріння та інших хронічних захворювань, включно з рідкісними хворобами крові та ендокринними розладами. Місія компанії полягає у впровадженні інноваційних наукових рішень для подолання цих хвороб та розширенні доступу пацієнтів до ліків.

На сьогодні Novo Nordisk налічує понад 64 000 працівників у 80 офісах по всьому світу, а її продукція доступна у 170 країнах. Компанією керує Фонд Novo Nordisk через Novo Holdings A/S, який володіє більшістю акцій.